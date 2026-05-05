Няма обновление на рейтинга на Путин от водещата руска социологическа агенция

Къде е ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), защо не публикува все още редовните си седмични данни за рейтинга на руския диктатор Владимир Путин? Този въпрос постави беларуската опозиционна медия NEXTA, визирайки работата на руската държавна социологическа агенция - всяка седмица тя публикува данни за одобрението към управлението на Путин.

"Данните обикновено се публикуват в петък в 10:00 ч. московско време, но не се появиха на 1 май или 4 май - първия работен ден след празниците. Преди това рейтингът намаляваше в продължение на седем седмици, според данните на самата ВЦИОМ", написа NEXTA в официалния си профил в "Х".

Друга руска социологическа агенция в лицето на ФОМ (Фонд за обществено мнение) отчете 73% рейтинг за Путин, като публикува данните през почивните дни (2-3 май) - най-ниският резултат от февруари 2022 година. ВЦИОМ даде 65,5% в края на април - най-ниският резултат от повече от четири години.

А междувременно все по-силно се чуват гласовете на обикновени руснаци, често по-младите, които искат "всичко това да свърши", визирайки войната в Украйна. Те вече осъзнават, че не са недосегаеми за ужаса на войната и че "не е далеко, стана реалност, ужас"

🇷🇺 Russians are protesting and demanding that Putin end the war



The video shows residents of Yekaterinburg, which was struck in April for the first time in four years of the war.



The city is located approximately 2,600 kilometers from the Ukrainian border.



Putin’s approval… pic.twitter.com/uDPNoEE4ky — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026