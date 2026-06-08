След голямата чистка в Левски: Започва голямото пазаруване за критична позиция

Левски стана шампион на България за пръв път от 17 години, което донесе много радост на феновете на отбора. Но освен трофея, "сините" си гарантираха и участие в предваритените квалификационни кръгове на Шампионска лига. Още преди да е отворил трансферния прозорец, Левкси е много активен, като вече официално обяви две нови попълнения. Но те със сигурност няма да да последните, след като на "Герена" се разделиха с трима футболисти от халфовата линия.

Левски вече се раздели с трима полузащитници

Левски ще започне новия сезон с поне трима липсващи от досегашната халфова линия. За "сините" повече няма да играят нито Карлос Охене, нито Рилдо Фильо, нито Георги Костадинов. Първите двама напуснаха като ненужни, а капитанът Костадинов прекрати футболната си кариера и зае позицията на спортен директор в Левски. Така на "Герена" се отваря голяма дупка в халфовата линия, особено в дефанзивен план. Полузащитниците, които засега остават в Левски са Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Асен Митков и Мазир Сула. Те са класни футболисти, но "сините" ще искат да вдигнат нивото спрямо миналия сезон, а и да имат по-голяма дълбочина в състава.

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Левски ще се надява да привлече двама нови в халфовата линия

Затова Левски започва търсенето на полузащитник, който да може да играе на позциите на шестицата и осмицата - дефанзивен и вътрешен халф. На "Герена" вече обявиха официално първите две нови попълнения в лицето на бразилеца Райналдо и анголеца Давид Кусо. Ако всичко мине по план за "сините" по време на летния трансферен прозорец, те могат да се сдобият не с един, а с двама нови полузащитници. Така не просто ще имат по-голяма дълбочина на състава, а и по-добра конкуренция в отбора.

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