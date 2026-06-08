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След голямата чистка в Левски: Започва голямото пазаруване за критична позиция

08 юни 2026, 19:12 часа 266 прочитания 0 коментара

Левски стана шампион на България за пръв път от 17 години, което донесе много радост на феновете на отбора. Но освен трофея, "сините" си гарантираха и участие в предваритените квалификационни кръгове на Шампионска лига. Още преди да е отворил трансферния прозорец, Левкси е много активен, като вече официално обяви две нови попълнения. Но те със сигурност няма да да последните, след като на "Герена" се разделиха с трима футболисти от халфовата линия.

Левски вече се раздели с трима полузащитници

Левски ще започне новия сезон с поне трима липсващи от досегашната халфова линия. За "сините" повече няма да играят нито Карлос Охене, нито Рилдо Фильо, нито Георги Костадинов. Първите двама напуснаха като ненужни, а капитанът Костадинов прекрати футболната си кариера и зае позицията на спортен директор в Левски. Така на "Герена" се отваря голяма дупка в халфовата линия, особено в дефанзивен план. Полузащитниците, които засега остават в Левски са Гашпер Търдин, Акрам Бурас, Асен Митков и Мазир Сула. Те са класни футболисти, но "сините" ще искат да вдигнат нивото спрямо миналия сезон, а и да имат по-голяма дълбочина в състава.

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Георги Костадинов

Левски ще се надява да привлече двама нови в халфовата линия

Затова Левски започва търсенето на полузащитник, който да може да играе на позциите на шестицата и осмицата - дефанзивен и вътрешен халф. На "Герена" вече обявиха официално първите две нови попълнения в лицето на бразилеца Райналдо и анголеца Давид Кусо. Ако всичко мине по план за "сините" по време на летния трансферен прозорец, те могат да се сдобият не с един, а с двама нови полузащитници. Така не просто ще имат по-голяма дълбочина на състава, а и по-добра конкуренция в отбора.

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Левски Летен трансферен прозорец Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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