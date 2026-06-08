Бум на раждането на коали: Южна Австралия е изправена пред екологична криза

Бързият растеж на популацията на коалите в Южна Австралия, който на пръв поглед изглежда като успех за природозащитниците, заплашва да се превърне в бедствие.

Бумът на раждането на коалите: Защо се превръща в проблем?

Ново проучване на учени от Технологичния университет в Сидни, Австралийския музей, Университета Флиндърс и Университета Уолонгонг показва, че гъстотата на популацията на тези животни в региона вече е достигнала критична точка. Без спешни действия това ще доведе до изчерпване на хранителните ресурси и масов глад сред торбестите животни.

В момента планините Маунт Лофти са дом на приблизително 10% от всички коали в страната. Без подходящо управление се очаква популацията им да се увеличи с още 17-25% през следващите 25 години. За разлика от Източна Австралия, където видът е на път да изчезне, тук просто има твърде много коали. Д-р Фредерик Салтре отбелязва, че прекомерният брой ще унищожи горите, от които те зависят изцяло.

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Традиционните методи като унищожаване или масово преместване са неетични и неприемливи за обществото, тъй като коалата е национален символ. Следователно, използвайки пространствено моделиране и компютърни технологии, изследователите разработиха алтернативна хуманна стратегия. Установено е, че ефективно решение е ежегодната стерилизация на приблизително 22% от възрастните женски, изключително в райони с висока гъстота на населеност.

Тази програма за контрол на популацията ще стабилизира екосистемата и ще струва приблизително 34 милиона долара за период от 25 години. Този проактивен подход ще помогне на властите да оптимизират разходите на данъкоплатците и да защитят природата в условията на изменението на климата. Предварителното секвениране на близо 20 000 гена на коала, завършено в Австралийския музей, също предостави важна основа за изследването, като значително разшири разбирането ни за еволюцията и биологията на този вид. Резултатите от работата на учените са публикувани в научното списание „Екология и еволюция“.

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На 11 февруари 2022 г. Австралия официално включи коалите по източното крайбрежие на страната в списъка с видове, „ застрашени от изчезване“. Известните торбести животни са пострадали в резултат на горски пожари, изсичане на гори, суша и болести, признават природозащитниците.

Министърът на околната среда Сузан Лей заяви, че е обявила популациите на коалите за „ застрашени“, за да им осигури по-високо ниво на защита в Нов Южен Уелс, Австралийската столична територия и Куинсланд.

„Предприемаме безпрецедентни действия за защита на коалите“, каза тогава министърът, като подчерта неотдавнашния ангажимент на правителството да похарчи 50 милиона австралийски долара (36 милиона долара) за защита и възстановяване на местообитанията на коалите.

Природозащитниците приветстваха новия статут на коалите, но осъдиха предишния неуспех на Австралия да защити вида.

„Само за десетилетие коалите са преминали от недокументирани видове към уязвими и застрашени. Това е изумително бърз спад. Днешното решение е добре дошло, но то няма да спре изчезването на коалите“, казва австралийският учен по опазване на природата Стюарт Бланч.

Природозащитниците заявиха, че е трудно да се предоставят точни данни за популациите на коалите в засегнатите източни щати. Въпреки това, оценки на независимия правителствен консултативен орган, Научния комитет за застрашените видове, показват, че броят на коалите е спаднал от 185 000 през 2001 г. до 92 000 през 2021 г.

Алексия Уелбелоу от Humane Society International заяви, че коалите на източното крайбрежие може да изчезнат до 2050 г., ако не се предприемат действия.

Междувременно Австралийската фондация за опазване на околната среда ( ACF) съобщава, че федералното правителство е одобрило разчистването на повече от 25 000 хектара местообитания на коали, въпреки че видът е обявен за уязвим преди десет години.

Австралийските коали са били уязвими още преди опустошителните горски пожари „Черно лято“ през 2019-2020 г. Това се дължи на суша, болести, автомобилни катастрофи и нападения на кучета, казва Джози Шарад, мениджър на кампанията за дивата природа към Международния фонд за хуманно отношение към животните ( IFAW).

„Не трябваше да позволяваме ситуацията да стигне до тази точка, в която сега сме изложени на риск да загубим национален символ. Горските пожари бяха последната капка. Това трябва да е зов за събуждане за австралийското правителство. Длъжностните лица трябва да действат много по-бързо, за да защитят това жизненоважно местообитание от застрояване и разчистване на земя“, сподели тогава Шаррад.

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