Не издържах повече: Причината Йоанна Темелкова да се откаже от актьорството и да напусне България

Йоанна Темелкова открито говори за решението си да се оттегли от актьорската професия и да започне нов етап от живота си заедно със семейството си в Испания. В момента актрисата живее в района на Коста Бланка заедно със съпруга си – режисьора и актьор Мартин Гяуров – и техния син Филип. Темелкова разказва, че промяната не е дошла внезапно, а е резултат от дълъг вътрешен процес. С времето славата и общественото внимание започват да ѝ тежат все повече. "Има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите и да издържат на него. Аз не можех повече. Имах нужда да дишам спокойно, да ходя спокойно", споделя актрисата в интервю за "Събуди се" по NOVA.

Днес тя определя решението си като освобождаващо и казва, че се чувства по-близо до себе си от всякога. "Чувствам себе си. Събудих любопитството си към живота и към малките неща. Чувствам се прекрасно", допълва Tемелкова.

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Желанието за промяна

След като напуска актьорската сцена, семейството взема още едно голямо решение – да се премести да живее в Испания. По думите на актрисата идеята е съществувала отдавна, но реализацията ѝ се случва изненадващо бързо.

"Буквално за няколко месеца се взе решението, организира се всичко и дойдохме насам", разказва Темелкова.

Любопитно е, че преди преместването семейството никога не е живяло в района на Коста Бланка и е направило тази стъпка почти изцяло водено от желанието за промяна.

Снимка: Йоанна Темелкова/Facebook

Една от основните причини за решението е желанието на актрисата и съпруга ѝ да осигурят различна среда за своя син. Според нея, детето бързо се адаптира към новия начин на живот и дори намира радост в малките неща от ежедневието.За Темелкова именно това е най-голямото доказателство, че семейството е направило правилния избор.

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Макар засега да няма конкретни планове за връщане към театъра или киното, актрисата не изключва такава възможност в бъдеще. В момента тя се занимава с озвучаване на аудиокниги и предпочита да даде време на себе си и семейството да се адаптират към новия ритъм на живот.