Неизползван ас на Ливърпул търси изхода на "Анфийлд": иска да играе в Италия, за да се върне в националния отбор

В началото на сезона Ливърпул изглеждаше различно спрямо този отбор, който видяхме в края на кампанията. Дори с късни голове, "червените" взимаха победите, от които се нуждаеха. С основен принос за късните триумфи беше Федерико Киеза, който изглеждаше като силен коз от пейката, който търси място в стартовия състав. Но с напредването на сезона италианецът започна да получава все по-малко шансове, като завърши кампанията с общо 726 изиграни минути, 3 гола и 3 асистенции във всички турнири. В резултат, той остана и извън националната селекция на Италия. Пред "La Gazzetta dello Sport" Киеза даде интервю, в което говори за бъдещето си.

Федерико Киеза: "Важното е да играя"

Федерико Киеза има договор с Ливърпул до 2028 г., но може да напусне още това лято: "Искам да играя. Ако не намирам постоянство във Висшата лига, трябва да го търся другаде. През първата година в Ливърпул почти не играх, а през последната - съвсем малко. Ще отида на подготовка в САЩ, след това ще говоря с клуба и с новия треньор Андони Ираола и ще видим".

Киеза не изключва възможността да се присъедини към италианското чудо Комо: "Отворен съм за всичко, важното е да играя. Нямам претенцията да кажа: „Трябва да съм титуляр“. Готов съм да се боря за мястото си, навсякъде. Сеск Фабрегас е топ треньор, никой не си е представял такъв отбор на Комо: красив за гледане. Но ми стана мъчно, че Юве не влезе в Шампионската лига".

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"Аз никога не бих си тръгнал от Ювентус"

Федерико Киеза за това как е напуснал Ювентус и дали би се завърнал в гранда от Торино: "Бих искал да се върна при "бианконерите". Аз никога не бих си тръгнал. Говореше се също, че съм искал много пари, но истината е друга: никога не ми е било предлагано подновяване на договора. Дори не сме говорили за това. Кристиано Джунтоли и Тиаго Мота ми казаха: "Феде, не ни трябваш, намери си отбор". Получи се добре за мен, започнах отново в един от топ 5 клубовете в света като Ливърпул. Но Ювентус винаги е в сърцето ми и бих искал да се върна. Никога не съм говорил за пари с Юве и никога няма да го направя".

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