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Станка Златева: "Постигнатите резултати са особено ценни, защото зад тях стоят български деца, изградени и подготвени в родните клубове"

08 юни 2026, 20:00 часа 549 прочитания 0 коментара

Станка Златева коментира невероятното представяне на родните ни национали на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момичета и момчета до 15 години. Президентът на родната ни федерация по борба определи успехите като ясен знак, че борбата у нас върви в правилната посока. Отдаде заслуженото и на усилията и постоянството на състезателите, добре свършената работа на треньорите и клубовете в цялата страна. 

Станка Златева и Енчо Керязов поздравиха младите таланти на българската борба след успеха на Европейското първенство 

На Европейското първенство в Самоков надждите на българската борба завоюваха общо 14 медала и бетонираха позициите на страната ни сред водещите сили в борбата на стария континент. Борците бяха наградени от министъра на спорта Енчо Керязов на специална церемония по-рано днес.

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Борба

"Постигнатите резултати са особено ценни, защото зад тях стоят български деца, изградени и подготвени в родните клубове", сподели Златева по време на церемонията в сградата на Министерство на младежта и спорта. 

Един от основните приоритети на федерацията е именно развитието на подрастващите, защото те залягат в основата на бъдещите успехи на страната ни в Европа, на Олимпийски игри и в света, каза още Станка Златева. Тя благодари също така и на министъра и на ММС за подкрепата като подчерта, че българската борба може да стигне изключително далеч през следващите години, ако всички институции работят с общи усилия.  

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"Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам Ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата винаги е била водещ спорт у нас, а на световната сцена - постоянна величина. Сега е Ваш ред да продължите тази традиция", заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията. 

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Станка Златева борба Енчо Керязов
Кристин Попова
Кристин Попова Редактор
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