Ювентус заменя изгонената си звезда с партньор на Ерлинг Холанд

Ювентус претърпя поредния си много разочароващ сезон, като дори не успя да се класира за участие в Шампионска лига, въпреки че през голяма част от сезона беше изключително близо до завършване в топ 4 на италианската Серия А. Изминалата кампания "бианконерите" приключиха на шесто място в първенството и отпаднаха рано както от Копа Италия, така и от "турнира" на богатите. Едно от слабите звена на Ювентус беше нападението и именно там торинци ще се подсилят, като на мястото на напусналия Душан Влахович, те искат да привлекат Александър Сьорлот.

Ювентус се нуждае от нов нападател

Ювентус беше третият най-резултатен отбор в Серия А със своите 61 вкарани гола в 38 мача. Над "бианконерите" бяха само шампиона Интер с 89 и чудото Комо с 65. Но тримата централни нападатели, които си поделиха минутите на върха на атаката на торинци - Джонатан Дейвид, Душан Влахович и Луис Опенда, са допринесли общо с 14 попадения. За сърбинът вече стана ясно, че няма да остане част от Ювентус и през следващия сезон, като вече се спекулира, че турски гранд ще даде 15 милиона за него.

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Ювентус ще даде максимум 30 милиона евро за Сьорлот

На Ювентус със сигурност ще му трябва нов нападател, тъй като Влахович беше човекът с най-много голове между тримата споменати напдатели - 7 в 19 мача. Според "La Gazzetta dello Sport" "бианконерите" са хвърлили око на нападателя на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот. От клуба вече са разговаряли с представители на норвежеца, като са постигнали споразумение за личните му условия. Сьорлот ще подпише договор с Ювентус до 2029 г., като ще има опция за удължаване с още една година, а заплатата му ще бъде около 4 милиона евро на сезон.

През сезона той записа 54 двубоя, в които се отчете с 20 попадения. За Атлетико Мадрид той не беше твърд титуляр, което може да се промени в Ювентус и головете му да започнат да се множат. От италианския гранд не възнамеряват да похарчат повече от 30 милиона евро за Сьорлот, докато испанците ще искат 35 милиона за услугите му.

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