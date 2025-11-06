Неподражаемите Incognito в зала 1 на НДК през март 2026 г.

След повече от четири десетилетия на сцената, британските INCOGNITO продължават да доказват, че музиката може да лекува, вдъхновява и обединява. На 10 март 2026 г. в зала 1 на НДК, легендарната формация, водена от харизматичния Jean-Paul "Bluey" Maunick, ще поднесе на публиката в София една вечер, изпълнена с топли соул мелодии, джаз-фънк груувове и неподражаема енергия.

Новият им двоен албум "Into You" (2024) отбелязва 44 години на сцената и представя свежото звучене на новото лондонско соул поколение, със забележителните гласове на Cherri V и Natalie Duncan. Резултатът – музика, която звучи едновременно съвременно и вечна.

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg, Eventim и Ticketportal, както и онлайн на https://sme.bilet.bg, https://www.eventim.bg и https://www.ticketportal.bg на цени от 60 лв. до 120 лв.

Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.

