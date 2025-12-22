Атаката с нож в Тайпе е планирана повече от година (ВИДЕО)

Мъжът, който в петък уби трима и рани 11 души в Тайпе, е планирал действията си повече от година, съобщи тайванската полиция. Нападателят, идентифициран като 27-годишен мъж на име Чанг Вен, нападна с нож случайни минувачи и хвърли димни гранати в метростанция и на улицата. Впоследствие той се хвърли от деветия етаж на търговски център, преди полицията да успее да го залови. Нападението шокира Тайван, където подобни престъпления са рядкост, отбелязват АП и БТА.

Властите предприеха по-строги мерки за сигурност по местата с голямо струпване на хора. Полицията обяви още, че нападението е извършено на няколко етапа, като Чанг сменял облеклото си и превозните си средства. Първоначално той е се е придвижвал със скутер, по-късно е използвал велосипед и накрая е продължил пеш.

🚨What a nightmare. Mass stabbing in Taipei — a man scattered smoke grenades and began stabbing people



Three people were killed and at least five were injured, Reuters reports.



The attack took place in one of the busiest parts of the city.



The suspect took his own life by… pic.twitter.com/WSbU9KM4yG — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

27-годишният мъж е запалил няколко пожара по пътя си, включително в апартамента си, и нанесъл щети на автомобили и мотоциклети. Заподозреният е подготвял нападението от април 2024 г., като е купувал димни гранати, газови бутилки, респиратори и други материали. Предполага се, че е планирал престъплението в продължение на година и половина.

Все още не са ясни мотивите за нападението, но властите заявиха, че заподозреният е издирван от юли, след като не се е явил на военна служба. Преди това е служил доброволно в армията, но е бил уволнен за шофиране в нетрезво състояние. Чанг не е влизал в контакт със семейството си от повече от две години. Петима от ранените остават в болница, като един е преминал през успешна операция и в момента е настанен в интензивно отделение в стабилно състояние.