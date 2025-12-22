Русия атакува Одеса с дронове, силни взривове се чуват в града

Силен взрив отекна в централната част на украинския черноморски град Одеса. Той е подложен на атака с руски дронове от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в приложението "Телеграм". Въздушна тревога бе обявена в 19:46 ч. местно време (също и българско), а взривът се чу в 19:53 ч.

Четири дрона от акваторията на Черно море са били насочени към пристанището на Одеса, информират още местните канали в "Телеграм". Регионалните власти предупреждават всички граждани да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

