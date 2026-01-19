Нещо необикновено: Юлиан Костов пуска дуетна песен с половинката си Мирела

Юлиан Костов, който се прочу с невероятния си талант и в Холивуд, все по-често радва почитателите като изпълнител. Освен като актьор, той се доказа и като надарен изпълнител, за който музиката е терапия и страст. Авторските му парчета вече се радват на многобройни слушатели, а сега предстои да го видим и в колаборация с неговата половинка Мирела Илиева, позната от участието си в екстремното предаване "Игри на волята".

Много танци

Танцьорката, която също започна да си проправя път в музикалните среди с дебютната си песен "Бих го изживяла пак", съобщи в социалните мрежи, че само след няколко дни предстои да излезе дуетът ѝ с Костов, който носи името "Твоето тяло". Премиерата е на 30 януари, обяви Мирела с видео в Instagram профила си.

Двойката обещава, че песента е изключително завладяваща.

Моделката и инфлунсър подчерта, че до момента не е правила подобен проект. "Ще има много танци! Такъв проект не съм правила досега... Лудница е!"

"Мега, турбо, брутална е! Обективен съм", допълни Костов с коментар към поста на партньорката си.

Първото самостоятелно парче на звездата от "Белия лотос" - "Home (My Gaia)", бе посветено на "жената, която не бях срещнал още". Този път обаче половинката му Мирела прави песен с неговото участие.

Припомняме, че тя се изявява в най-различни изкуства, като вече е и активна студентка по актьорско майсторство в НАТФИЗ.