Няма спирачки: Изкуствен интелект покори и класация за кънтри музика (ВИДЕО)

Певец, за когото се предполага, че е виртуален и с глас, генериран от изкуствен интелект (ИИ), се изкачи на върха на една от класациите за най-популярните песни в САЩ, което е прецедент. "Walk My Walk" на Брейкин Ръст (Breaking Rust), артист без известна самоличност, е най-теглената кънтри песен, според данни, публикувани от специализираното издание "Билборд" за тази категория, която включва само тегления, предаде АФП.

В социалните мрежи или стрийминг платформите Брейкин Ръст или неговите създатели не посочват, че са използвали ИИ. Фактът обаче, че гласът не е свързан с името на нито един певец и че илюстрациите, снимките и клиповете очевидно са създадени от изкуствен интелект, накара обществеността да определи Брейкин Ръст като ИИ артист.

Създадена ли е песента "Walk My Walk" с изкуствен интелект?

Няколко софтуера за идентифициране на подобен тип музика, използвани от АФП, са показали с вероятност между 60 и 90 процента, че "Walk My Walk" е песен, създадена с изкуствен интелект.

В кредитите на парчето като автор е посочен Aubierre Rivaldo Taylor, име, което като единствена препратка в интернет има връзката си с групата Def Beats AI (defbeatsai), ясно идентифицирана като проект на изкуствен интелект.

Потърсени от АФП, създателите на страницата на Брейкин Ръст в Instagram не са отговорили веднага на молбата за коментар.

Ако произходът на кънтри певеца бъде потвърден, това ще бъде нова повратна точка в развитието на тази технология в света на музиката. От появата на нови платформи за генериране на изкуствен интелект, посветени на музиката, като Suno или Udio, парчетата, създадени изцяло по този начин, се разпространяват в стрийминг платформите.

През юли създателите на проекта Velvet Sundown потвърдиха, че тази група с винтидж рок звучене е продукт на изкуствен интелект, след като едно от парчетата им надхвърли един милион прослушвания.

През септември ИИ певицата Ксания Моне стана първият виртуален артист, който влезе в класациите за най-продавани албуми в САЩ. Малката звукозаписна компания Hallwood Media подписа договор с Моне за сума, оценена на три милиона долара от няколко американски медии.

Млада жена на около 30 години от Мисисипи, Телиша Джоунс, разкри, че е използвала Suno, за да продуцира песните на Ксания Моне.

Deezer е единствената голяма аудио платформа, която досега систематично отбелязва песните, създадени изцяло от изкуствен интелект.

