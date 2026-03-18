Официално: BIOHAZARD и ONYX с ексклузивен общ концерт в София – историческият rap-metal съюз на Ню Йорк на 27 юли

Две култови имена от нюйоркската сцена – BIOHAZARD и ONYX – обединяват сили за експлозивно и ексклузивно шоу в София, което ще бъде единствено по рода си това лято в Европа. Специално издание на ТHE JUDGMENT NIGHT OF SOFIA ще се състои на 27 юли на сцената на Парти център "Юнак" по покана на STROEJA и ще бъде със специалното участие на BIOHAZARD, ONYX, нюйоркската хардкор банда SWORN ENEMY, (като част от актуалното турне на BIOHAZARD), пионерите на хард-кора у нас – LAST HOPE и емблематичните DRS+.

Всяка от петте банди ще допринесе за общата стилистика и настроение и ще излезе на сцената със собствен сет. Началото на събитието ще бъде точно в 18:00 часа, а входовете на "Юнак" ще бъдат отворени в 17:30 ч. Билетите за 27 юли се пускат в продажба днес в системата на Eventim.bg. Цените им варират от 35 евро (ранни билети) до 49 евро (стандартни), а в деня на концерта цената им ще бъде по-висока.

Съвместната поява на BIOHAZARD и ONYX не е случайна – връзката между двете групи започва още в началото на 90-те години, когато тежките китари и хип-хопът започват да се срещат на една сцена. През 1993 г. те записват заедно култовото парче "Judgment Night" за саундтрака на едноименния филм – една от първите и най-влиятелни rap-metal колаборации в историята. BIOHAZARD правят и тежък ремикс на хита "Slam" на ONYX – песен, която превръща mosh-pit културата в неизменна част от хип-хоп концертите. Три десетилетия по-късно двете формации отново са заедно на сцена – този път в София на 27 юли!

BIOHAZARD се завръщат в класическия си оригинален състав у нас след близо 15 години и ще са в състав – Billy Graziadei (китара, вокали), Evan Seinfeld (бас, вокали), Bobby Hambel (китара) и Danny Schuler (барабани). Бандата от Бруклин е сред пионерите на crossover сцената, смесваща hardcore, thrash metal и хип-хоп още в началото на 90-те. Албуми като "Urban Discipline" (1992), "State of the World Address" (1994), "Mata Leão" (1996) се превръщат в класика в жанра, а характерните двойни вокали и социално ангажираните текстове утвърждават BIOHAZARD като едно от най-влиятелните имена в тежката музика. В момента бандата е във върхова форма, а турнето, което обяви преди дни е в подкрепа на новия им албум "Divided We Fall". Това е първият им студиен материал от повече от десетилетие и се приема изключително добре от феновете на бандата, подобно на концертите им, които събират все повече публика навсякъде по света.

На сцената към тях се присъединяват легендарните ONYX – Fredro Starr и Sticky Fingaz, създателите на платинения албум "Bacdafucup" и хита "Slam", превърнал се в химн на 90-тарския hardcore hip-hop. Известни със своя агресивен стил, суров звук и експлозивни лайв изпълнения, ONYX остават едно от най-енергичните имена в историята на жанра.

Специален гост на вечерта ще бъде SWORN ENEMY – нюйоркска хардкор-метълкор формация, известна със своя тежък звук и безкомпромисни концерти. От българска страна на сцената ще стъпят hardcore пионерите в България – LAST HOPE и DRS+, в чиито редици влизат Ndoe, Mytag и Gaidara.

Билетите за култовия концерт на 27 юли на Парти център "Юнак" влизат в продажба днес в системата на Eventim.bg

