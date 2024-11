Отиде си музикалната икона Куинси Джоунс

На 91-годишна възраст почина джаз иконата Куинси Джоунс. Причината за смъртта на музиканта и продуцент, работил с Майкъл Джексън, Франк Синатра и много други звезди, не е ясна. Публицистът на Джоунс, Арнолд Робинсън, съобщи, че той е "починал в покой" в неделя вечерта (3 ноември) в дома си в Бел Еър.

"Тази нощ с пълни, но разбити сърца трябва да споделим новината за кончината на нашия баща и брат Куинси Джоунс. И въпреки че това е невероятна загуба за нашето семейство, ние празнуваме великия живот, който той изживя, и знаем, че никога няма да има друг като него", се казва в изявлението на семейството.

За Куинси Джоунс

Джоунс е продуцент на албума "Thriller" на Майкъл Джексън. През кариерата си, продължила повече от 75 години, той печели 28 награди "Грами" и бе обявен за един от най-влиятелните джаз музиканти на XX век от списание "Time".

През 1985 г. продуцира и дирижира записите на благотворителния албум "We Are The World". Освен това композира саундтрака на повече от 30 филма, сред които "Heat of the Night", "The Color Purple" и "The Italian Job", припомня БГНЕС.

През 2023 г. Куинси Джоунс получи първата награда "Мир чрез музика" на Държавния департамент на САЩ.