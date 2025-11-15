Почина един от "праотците на българския рокендрол"

"Един от "праотците на българския рокендрол" е потеглил Нагоре. Вачо Бъндърака (бел. ред. Иван Милев) снощи е завършил земния си път след почти 3 години борба с рака, съобщи Ники Кънчев във "Фейсбук". "Пионер е на родните рокбанди с брат си Димитър Милев! Димитър е големият брат, наричан още лорд Бънди, почти митична фигура за феновете на рокмузиката у нас. Иначе лорд Бънди е истинска лимност, той е английският представител в Съюзническата тристранна комисия в България след 9 септември 1944 година", написа Кънчев в социалната мрежа.

Кои са „Бъндараците“?

Група „Бъндараците“ е създадена през 1962 г. в София. Основатели са братята Димитър и Иван (Вачо) Милеви, китаристи и вокалисти. В състава са още съученикът на Вачо, Кирил Маричков (бас, вокали) и приятелят им от квартал Петър Цанков (ударни). През 1963 г. към групата се присъединява и Панайот Михайлов (ударни). Името на състава идва от прякора на Димитър Милев – „Бънди“. Лорд Бънди е английският представител в Съюзническата контролна тристранна комисия след 9 септември 1944 г. В началото оборудването на състава е примитивно, но голямото желание и ентусиазъм компенсират трудностите. Репертоарът на „Бъндараците“ се състои от песни и пиеси на „Енималс“, „Сърчърс“, „Шедоус“. Първите им изяви са по забави и балове (слаботоковия завод „Ворошилов“, Художествената академия и др.), концерт в Студентския дом на културата. До 1965 г. групата осъществява концертни турнета с Георги Минчев, записи в радиото (между тях е и първата песен на Кирил Маричков – „Разходка“). През 1966 г. групата се разделя. ОЩЕ: Откриха паметна плоча на Кирил Маричков на фасадата на дома му