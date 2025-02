Почитат Джим Морисън със специален мост в центъра на Париж

Рокендрол иконата Джим Морисън, голяма фигура от психеделичната музикална сцена на 60-те години, ще има пешеходен мост в централната част на Париж, който ще носи неговото име. Гробът на фронтмена на The Doors в гробището Пер Лашез в Париж вече е магнит за носталгични рок фенове, които му отдават почит в толкова големи количества, че гробището е поставило бариери за сигурност.

Морисън, който се премества във френската столица няколко месеца преди да умре през юли 1971 г., "направи Париж място за последните си вдъхновения", заяви Лоранс Патри, старши служител на града и инициатор на идеята за моста, която бе приета от общинския съвет тази седмица. Мостът пресича арсенала, басейн близо до Бастилията в централната част на столицата, само на кратка разходка от бохемския квартал Мара, където Морисън последно е живял.

Гробът на Джим Морисън, снимка: Getty Images

Припомняме, че в началото на 2024 г. в Париж улица бе кръстена на музикалната икона Дейвид Боуи - осем години след неговата смърт.

The Doors и смъртта на Морисън

The Doors, основани в Лос Анджелис, бяха една от най-влиятелните рок групи в края на 60-те и началото на 70-те години и основна част от контракултурата на тези времена. Техните хитове включват "Riders on the Storm", "Light My Fire" и "The End", зловеща песен, която играе основна роля във филма на Франсис Форд Копола от 1979 г. "Apocalypse Now". Харизмата на Морисън и магнетичните му сценични изпълнения го направиха секссимвол с култово следване, но той също така беше известен със своето провокативно поведение, недисциплинираност и злоупотреба с наркотични вещества.

Точните обстоятелства около смъртта на Морисън, настъпила на 27 години, все още са покрити с мистерия, като повечето ранни разкази сочат, че е починал от сърдечен арест в своята вана. Но френският журналист Сам Берне заяви в книга от 2007 г., че близки приятели и роднини са представили официалната версия за смъртта на Морисън, за да изчистят репутацията му. Берне заяви, че Морисън всъщност е починал от свръхдоза хероин в тоалетната на нощен клуб, който журналистът е притежавал по онова време – "Rock 'n' Roll Circus" на левия бряг на Париж, пише БГНЕС.