След отказите заради Израел: Финално 35 държави ще участват на Евровизия 2026

Тридесет и пет държави ще участват в следващото издание на "Евровизия" във Виена, Австрия, докато пет страни обявиха, че ще бойкотират конкурса за песен заради участието на Израел, според официалния списък на участниците, публикуван вчера, съобщават световните осведомителни агенции.

От няколко месеца конкурсът е разтърсван от полемика относно участието на Израел заради войната в ивицата Газа, но и заради обвинения в нередности при гласуването по време на предишни издания.

Нови правила и бойкот на Израел

Още: Официално: Израел ще участва на "Евровизия", четири страни бойкотират конкурса

Европейският съюз за радио и телевизия, който организира събитието, наскоро въведе набор от актуализирани правила в опит да отговори на критиките и да запази "справедливостта, почтеността и духа на съревнованието", се посочва в направеното изявление.

Те включват по-специално засилване на гаранциите срещу неправомерно външно промотиране на кандидатури, възстановяване на професионалните журита на полуфиналния етап, с по-многочислен и разнообразен състав на журито, по-добри технически мерки за откриване и предотвратяване на координирани или измамни дейности по гласуването, и други.

В началото на декември по-голямата част от членовете на Европейския съюз за радио и телевизия най-накрая решиха, че не е необходимо да се гласува за участието на Израел с неговата обществена телевизия KAN, като сметнаха, че новите правила са достатъчни.

Решението незабавно предизвика обявяването на бойкот от страна на телевизионните оператори на Испания, която беше един от петимата най-големи финансови донори на конкурса, и на Нидерландия, Ирландия и Словения, а няколко дни по-късно и на Исландия.

Още: БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?

В очакване да бъде публикуван официалният списък на участващите телевизионни оператори, директорът на събитието Мартин Грийн вече беше преценил на 5 декември, че около пет държави ще бойкотират "Евровизия" и че ще има 35 участници.

Повече за "Евровизия" 2026

Вече е официално, че "35 телевизионни оператора ще изпратят песни и изпълнители във Виена между 12 и 16 май 2026 г. за 70-ото издание на конкурса "Евровизия", се посочва в прессъобщението на Европейския съюз за радио и телевизия.

След продължило три, две и една години отсъствие, на конкурса се завръщат съответно телевизионните оператори от България, Румъния и Молдова, отбелязва АФП.

Още: БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?

Виена е домакин на песенния конкурс "Евровизия" за трети път. Събитието беше организирано за първи път от ORF в австрийската столица през 1967 г. след победата на Удо Юргенс предходната година. Австрийската столица беше домакин и през 2015 г.

На тазгодишния конкурс в Базел, Швейцария, 37 държави се състезаваха за гласовете на журито и публиката, припомня ДПА.

"Конкурсът остава място, където гласове, култури, езици и музика се преплитат, където хора от различни среди могат да покажат, че в един труден свят е възможно да има и нещо по-добро", казва Мартин Грийн.

Миналата седмица Немо - швейцарският победител в "Евровизия 2024", каза, че ще върне трофея си в знак на протест срещу участието на Израел в следващото издание на конкурса.

Европейският съюз за радио и телевизия и австрийската телевизия ORF многократно посочиха, че "Евровизия" не трябва да бъде политизирана.

Финалът на следващото издание на конкурса за песен ще бъде на 16 май 2026 г.

Източник: БТА