Пред фалит съм, нищо не ми е изплатено: Иво Аръков се защити за парите от Национален фонд "Култура"

20 март 2026, 10:40 часа 1352 прочитания 0 коментара
"Спекулира се с фалшива информация, вменява се политическа намеса, внушава се грешно представяне за качеството на изкуството, което е субективна оценка.", това заяви актьорът и певец Иво Аръков в студиото на NOVA в предаването "Здравей, България". Той се включи чрез видеовръзка от Букурещ, за да се защити, след като в последните дни се разрази скандал относно големите суми, които са одобрени за негови проекти по програма в Национален фонд "Култура" (НФК) по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Аръков уточни, че за проектите му има одобрение за финансиране, но такова не е получил до момента.

"Кандидатствам по програми от 2014 г. Първият ми спечелен проект е през 2020 г. С музика се занимавам от 2004 г. Цялото ми творчество са лични композиции и стихове.", заяви Аръков. Той уточни, че парите по тези проекти идват от Европа, а не от България. "Ако не се усвоят, те пак се връщат в Европа. И следващата година бюджетът ще бъде значително по-малък. Пари, получени по този конкретен проект, няма. Сумата е обща за три проекта, включват проект за филм, за който са похарчени три пъти повече от одобрената сума от ПВУ.", добави още той.

Относно сумата от 255 000 евро, одобрена за турнето му, която възмути най-силно обществеността, актьорът заяви: "Аз бях осма резерва. Получавам шанс, защото други са се отказали. Действам, защото мога да се справя с програмата по зададените критерии, с кратките срокове, поемайки огромен риск.", а след това добави, че е похарчил 400 000 евро лични средства, а до момента е получил европейско финансиране от едва 10%. "Аз сам си плащам кредита и заемите. Защо "Площад Славейков" днес не са в студиото за дебат? Защо отказаха поканата на журналистите от NOVA? Вие ги поканихте, те отказаха. Защо могат да се обадят на Саня Армутлиева за справка на бюджет за песен и за клип, а не на мен?", попита Аръков в телевизионния ефир. Той попита и защо от всички 600 бенефициенти се изважда точно неговото име.

Запитан от Виктор Николаев какво представлява турнето му, Аръков заяви, че чрез него представя авторските си песни, които в България не ги въртят нито по телевизия, нито по радио. "Единственият начин, по който да промотирам своето творчество, е чрез кандидатстване по програми. Аз се занимавам с писане на проекти и кандидатстване от 2014 г. Това не е нещо, което е от вчера за днеска.", каза още той.

Що се отнася до друга от сумите - 70 000 лв. за песен, Аръков заяви: "В този бюджет има много разходи, които са специфични и които са определени, и те са одобрени от комисията. Значи, за да бъдат одобрени от комисията, има някаква причина това нещо да е така. Прилагат се редица документи и оферти и се прилагат стандартни цени за възнагражденията, които са описани в тези проекти. Трябва да се обърнете към хората, които са в комисия. Проектите са писани през 2024 г."

Актьорът заяви, че не е вярно, че проектът му "DESOLE" първо е бил отхвърлен заради липса на художествени качества, а след това е бил одобрен, като уточни, че с този проект е кандидатствал по програма на НФК, а тук говорим за проекти по ПВУ.

Подкрепа от независимия сектор

В студиото беше и Ива Евгениева - консултант и административен ръководител на проектите на Иво Аръков. "В тази статия са събрани разни факти, които са щипнати оттук-оттам, дописани са, допълнени са. Това са данни, които всеки може да влезе в системата ИСУН и да види публична информация за бенефициентите. Това, което се случва в момента на Иво, би могло да се случи на всеки един от бенефициентите по тази програма.", каза Евгениева, която движи административно проектите, с които Иво Аръков кандидатства за финансиране, от самото начало и е представител на независимия културен сектор. "От името на сектора мога да кажа, че ние заставаме изцяло зад Иво, защото днес е той, но можеше да бъде всеки един бенефициент по тази програма."

Евгениева отрече да имат някаква връзка с бившия министър на културата Мариан Бачев, за каквато се заговори, тъй като средствата са били одобрени в последните дни от неговото управление. "Аз, заедно с колектив от над 100 души бенефициенти по ПВУ, в продължение на месеци изписахме не знам вече колко писма и се опитахме да влезем в диалог и комуникация с бившия министър, както и с бившата директорка на НФК София Щерева. Това министерство беше като един бункер, до който никой от нас нямаше достъп. Ние нямахме никаква комуникация".

Според Евгениева от независимия културен сектор смятат, че в момента с този скандал се опитва да се отклони вниманието от нешо друго - "истинският скандал е такъв, че никой от бенефициентите по програмата до момента не е получил средства. Те са поставени в ситуация пред фалит и ние алармираме за това от повече от година. Секторът е на прага на нервите си, на прага на силите си. Малките организации, както и големите, са инвестирали лични средства". Тя сподели, че остават 10 дни до края програмата и се очаква да се разбере дали целият сектор ще бъде фалиран, или ще се намери изход от ситуацията.

Аръков уточни, че бенефициентите по тези проекти, които очакват плащанията, са в много сериозно положение: "Ние сме пред фалит, защото тези програми ни задължават да даваме вход свободен и да правим изкуството, което се създава по тези програми, безплатно и достъпно".

Евгениева също потвърди, че няма информация отхвърлен проект на Аръков да е бил одобрен след това, но призна, че когато един проект е отхвърлен, "той може да бъде преработен и да кандидатства по друга програма или по същата програма, зависи от условията".

Неда Ковачева Отговорен редактор
