Протест пред Министерството на културата: Задава ли се криза с проектите по ПВУ?

Протестна акция пред Министерството на културата на 27 ноември обявиха от независимия културен сектор. Акцията ще се проведе от 8:30 до 10 ч., а причината са сигналите за сериозен риск от ликвидна криза в сектора заради блокирано отчитане и забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд "Култура" (НФК). Според организаторите, по данни от публичната справка в ИСУН към средата на ноември 2025 г. по културните схеми на ПВУ са договорени значителни по обем средства, но до организациите е стигнала само малка част от договорените суми. В същото време множество проекти вече са в напреднал етап на изпълнение, с реализирани събития, поети ангажименти към артисти и партньори и натрупани разходи.

От независимия културен сектор посочват още, че основното затруднение, посочвано от бенефициентите, е фактът, че към момента на нито една организация не е отворен междинен отчет по процедурите на ПВУ в културата. "Модулите за междинно отчитане в ИСУН остават заключени, статутите на част от проектите не съответстват на реално подписаните договори и анекси, а сроковете в системата не са актуализирани", алармират организаторите на протеста.

Въпросните неточности възпрепятстват въвеждането на последващи вече извършени разходи, подаването на искания за второ или финално плащане, както и планирането на нормален паричен поток по проектите. В писмото до медиите се посочва, че крайният срок за подаване на искания за междинно плащане е 30 ноември 2025 г.

Според организаторите на протестната акция бенефициентите финансират проектите си почти изцяло със собствени или заемни средства, тъй като реално изплатените средства са под 5% от договореното. "Според справката в ИСУН към 14 ноември 2025 г. по една от културните процедури по ПВУ са договорени около 21 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ", казват още от независимия културен сектор.

Липсва комуникация

Според тях липсва ясна и навременна комуникация с НФК, но едновременно с това бенефициентите получават масови напомняния през системата (например за тръжни процедури), изпращани без ясно таргетиране – до организации, които вече са изпълнили изискванията, до такива, които нямат задължение да провеждат търгове, и до трети, които не са сигурни дали съобщението се отнася за тях.

Организациите настояват за спешни мерки от страна на НФК, Министерството на културата и отговорните институции за удължаване на срокове, спазване на административни срокове от страна на институциите, комуникация и цялостна стратегия за развитие на сектора. "Всички искания може да бъдат прочетени в отвореното писмо, което адресира министър-председателя, министъра на културата и министъра на финансите. ПВУ беше шанс, който няма да се повтори. В момента обаче вместо "възстановяване" говорим за блокаж. Ако системата не бъде раздвижена в най-кратки срокове, рискът е не просто от загуба на средства, а от загуба на независими организации, които години наред градят културна инфраструктура", казват организациите.

"Всичко това се случва на фона на затварящи пространства, приключващи дейността си организации, неработещ публичен регистър на професионалните артисти и специалисти, вменен на МК от ЗЗРК, липса на каквато и да е стратегия за култура, адекватни политики и бюджет, който само затвърджава впечатлението, че от културата няма нужда", завършват организаторите на протеста на 27 ноември пред Министерството на културата.

