Политическата криза в Румъния се задълбочава, опозицията иска импийчмънт на президента

Политическата криза в Румъния се задълбочава, след като част от опозицията започна процедура за импийчмънт на президента Никушор Дан. Инициативата идва дни след свалянето на правителството с вот на недоверие в парламента. От крайнодясната партия „SOS Румъния“ съобщиха, че вече събират подписи за отстраняването на държавния глава. Лидерът на формацията Диана Шошоака заяви, че 155 депутати са подкрепили инициативата, но не уточни от кои партии са те.

Предложението вече е внесено в парламента и предстои да бъде разгледано от Конституционния съд и гласувано от депутатите. Ако депутатите одобрят отстраняването на президента, в Румъния ще бъде организиран национален референдум в рамките на 30 дни.

