Откриха потънало древно пристанище от времето на Клеопатра, което може да промени хода за търсене на нейната гробница

Потънало древно пристанище е открито край бреговете на Египет. То е служило като важен морски център по времето на Клеопатра, последният фараон на страната.

Потъналото пристанице от времето на Клеопатра

Потънало пристанище, разположено близо до руините на храма Тапосирис Магна, западно от Александрия, беше открито от екип археолози, ръководен от Катлийн Мартинес и Боб Балард, морски археолог, известен с откритието си на Титаник, съобщава Newsweek. В потъналото пристанище археолозите откриха големи структури, подредени в редици и високи над 6 метра. Сред тях бяха полирани подове, циментови блокове, колони и амфори, както и няколко котви, датиращи от времето на Клеопатра.

„Това потънало пристанище може да е използвано някога от Клеопатра“, казват учените в изявление.

Последното откритие допълва по-ранни открития в руините на Тапосирис Магна, включително подземен тунел с дължина 1365 метра, открит през 2022 г., който се простира до Средиземно море. Този тунел, частично потопен и разположен на дълбочина приблизително 12 метра, е съдържал артефакти от царуването на Клеопатра, включително керамични делви и керамика, датиращи от епохата на Птолемеите. „Пристанището е функционирало по времето на Клеопатра и по-рано, в началото на нейната династия“, казва Мартинес.

Мартинес посвещава близо 20 години на търсенето на последното място за почивка на Клеопатра. Много археолози смятат, че фараонката е била погребана близо до кралския дворец в Александрия, който потънал след земетресение и цунами през 365 г. сл. Хр. Но изследванията на Мартинес я отвели до Тапосирис Магна, храмов комплекс на около 30 мили западно от Александрия в крайбрежния град Борг ел-Араб.

Това последно откритие не само засилва археологическото значение на Тапосирис Магна, но може също така да разшири историческата му роля отвъд тази на религиозен обект. Откритието предполага, че Тапосирис Магна е бил не само важен религиозен център, но и морски търговски център, далеч по-обширен, отколкото се е предполагало досега.

„Това прави храма наистина важен“, каза Мартинес, добавяйки, че „той е имал всички условия, за да бъде избран да погребе Клеопатра редом с Марк Антоний“, римския генерал, за когото се е омъжила.

Балард и екипът му, работещи с египетския флот, провели сонарно проучване на морското дъно. Те открили структури, включително така наречената „Салам 5“ – група правоъгълни каменни структури, напомнящи фрагментите от статуи в храма Тапосирис Магна.

Балард е изготвила подробна карта на близо 10 километра подводен терен, която Мартинес и нейният екип ще използват за нови разкопки, посветени на Салам 5.

„Ще продължим да търсим на сушата и под вода“, каза Мартинес, добавяйки, че според нея намирането на гробницата на Клеопатра е „въпрос на време“.

