Невиждана жестокост: Куче се мъчи с полуотрязана лапа и порезни рани

17 февруари 2026, 13:18 часа 332 прочитания 0 коментара
Куче се мъчи във Враца с тежки порезни рани, разкъсвания по тялото и полуотрязана лапа. Изглежда извършителят се е опитал да му отреже и главата, но не е успял, а ребрата му са видими. За невижданата жестокост към животно съобщиха от неправителствената оргиназация "Четирикраки ангели” и споделиха кадри от състоянието на кучето, които няма да публикуваме, защото са изключително тежки. 

Състоянието му е изключително тежко, като се съобщава и за силна болка и инфекция.

Кучето е намерено в село Стояново, в района на Вършец, а вмомента е Кучето е поето и транспортирано за лечение в клиника във Враца. Случаят предизвика силна обществена реакция и възмущение в социалните мрежи.

От организацията призовават за разследване и поемане на отговорност от извършителя и по-строги мерки срещу насилието над животни. 

Насилието над животни в България

Последният случай на жестокост към животни е от началото на февруари, когато в свищовското село Царевец се разследва потресаващ случай на изтезания и убийства на животни. Служители на ГДБОП и международни служби са разкрили в частен имот в селото импровизирано филмово студио, в което са били жестоко изтезавани и заснемани животни. ОЩЕ: Полицията разследва случай с изтезания и зверства над животни в село Царевец (СНИМКИ)

Престъплението идва месеци след бруталното насилие срещу кучето Мая през декември, което предизвика огромно възмущение в България. Д-р Ненад Цоневски прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, по-късно той избяга в Северна Македония, а в страната имаше простести срещу насилието над животни.

Миналата година бяха задържани двама души - двойка - серийни убийци на животни в Перник. Става въпрос за мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки.

Ето защо от лятото са в сила законови промени, според които за жестокост към гръбначно животно, водеща до смърт или трайна вреда - наказанието е от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лв. В случай, че деянието е заснето или извършено в група, какъвто е случая с двойката от Перник - наказанието е по-високо - от 2 до 8 години затвор и глоба до 10 000 лв. При користен мотив или изпълнение на поръчка - затворът е от 3 до 10 години, а глобата до 20 000 лв. При особено тежките случаи лишаването от свобода е до 12 години, а глобата до 30 000 лв. Припомняме, че по-строгите наказания дойдоха след обществено недоволство и протести в София и още няколко големи градове в защита на животните. Така депутатите се задействаха и в края на юли промяната в Наказателния кодекс беше вече факт. ОЩЕ: В България - 5000 лева, в Испания - до 200 000 евро: Какви са наказанията в Европа за жестокости срещу животни?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Враца насилие над животни куче жестокост към животни
