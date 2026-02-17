Учени разкриха произхода на мистериозни гигантски кратери в Сибир

Учените изглежда най-накрая са разрешили мистерията на гигантските газови кратери, открити в Западен Сибир. Тези кратери са открити за първи път на полуостровите Ямал и Гидан в Западен Сибир през 2012 г. и могат да достигнат дълбочина до 50 метра, изхвърляйки почва и лед на стотици метри във въздуха.

Мистериозни гигантски катери в Сибир

Както съобщава Independent, учените се опитват да обяснят произхода на тези кратери повече от десетилетие, излагайки различни теории, от удари на метеорити до експлозии на природен газ. Нито една от тези теории обаче не обяснява адекватно появата им в този конкретен регион на Сибир.

„Досега кратери са идентифицирани само на полуостровите Ямал и Гидан, което предполага, че определени характеристики на региона може да са причина за образуването им само там, а не другаде в обширния арктически пояс на вечната замръзналост“, се казва в ново проучване, публикувано в списанието Science of the Total Environment.

По този начин новото обяснение взема предвид фактори, уникални за двата полуострова – огромните им газови запаси и ускореното затопляне поради изменението на климата.

„Това проучване заключава, че фокусираната дълбока топлина и газ от под вечната замръзналост може да са ключов фактор, движещ образуването на кратери“, пишат учените.

Според тази теория, кратерите се образуват, когато газ и топлина се издигат от дълбините на земята, разтопявайки горния слой на вечната замръзналост, правейки го по-тънък. Газът се издига и създава налягане, докато затоплянето на климата допълнително размразява вечната замръзналост, причинявайки експлозивно срутване на земята и образуването на голям кратер.

Учените смятат, че кратерите може да са скрити от погледа, защото бързо се пълнят с вода и кал, което ги прави да изглеждат като езера, образувани от топящ се лед.

Преди това, почти половин век по-късно, учените разрешиха мистерията на странен шум в Тихия океан. Източникът е бил експеримент за дълбоководно добиване, проведен през 1979 г. След приключване на работата, регионът започнал да ехти от звуците на машини. Въпреки че машините отдавна са изчезнали, шумът остава.

