Лайфстайл:

След победата в "Като две капки вода": Виктор Тодоров разкри най-голямото си вдъхновение

17 февруари 2026, 13:35 часа 0 коментара
След победата в "Като две капки вода": Виктор Тодоров разкри най-голямото си вдъхновение

Виктор Тодоров заслужено си получи първото отличие в Сезона-Слънце на "Като две капки вода" с впечатляващата си трансформация в рок легендата Принс. Журито определи изпълнението му за вдъхновяващо и съвършено, а самият Виктор поднесе на зрителите и публиката незабравими емоции в първия лайв на предаването. А емблематичната песен на Принс - "Purple Rain" му спечели златна Корона за най-добро представяне. 

След незабравимата вечер, Виктор даде и първото си кратко интервю пред репортер на "На кафе", като благодари на екипа на продукцията за възможността да бъде на голямата сцена на шоуто. 

Още: Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

"Принс ми даде една свобода да покажа собствената си емоция. Почувствах го като себе си в момента, в който стъпих на сцената. Доста бях притеснен, но с подкрепата на екипа и всички останали артисти, получих увереност и смелост да стъпя на сцената. Най-трудно ми беше да покажа неговите маниери и репетирах доста върху тях. Но когато влязох в емоцията на песента на Принс, стана по-лесно. Той е артист с много емоция във всяко негово движение", коментира той избора си да влезе в обувките на рок изпълнителя.

Най-голямото вдъхновение

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Победителят обясни, че  би искал да се докосне до различни музикални стилове – от българската музика до световните хитове.

А като най-голямото си музикално вдъхновение определи Джеймс Браун.

"Джеймс Браун е артистът, който силно ме вдъхновява. Той има донякъде моето преживяване от детството и е човек, който ме е докоснал и помогнал да продължавам да пея. Готов съм за победа, но аз съм победител, защото аз вече съм на сцената на "Като две капки вода", категоричен е Виктор. 

Още: Певец заменя концертите с кухнята в "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Като две капки вода ТВ предавания Виктор Тодоров
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес