Венци Стефанов коментира евентуален трансфер в Левски и се пошегува със "син" шеф: "Най-добре да се подсигури с бандажи"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира остро информацията, че Левски е напът да привлече в редиците си левия бек на "белите" Жордан Варела. Французинът е юноша на Монако и част от националния отбор на Кабо Верде, който през минала година се класира за Мондиал 2026. Това ще бъде първото световно първенство по футбол в историята на островната държава. За Варела това е втори сезон с екипа на Славия в efbet Лига и има вече изиграни 37 мача и три отбелязани гола. Французинът обаче е сред конвертируемите футболисти на тима от квартал "Овча купел".

Венци Стефанов с остър коментар по темата за евентуалния трансфер на Жордан Варела

Ето какво каза Венцеслав Стефанов пред Sportal.bg по темата: "Никой от Левски не ми е звънял. Знаят ми добре номера на телефона, така че... То не остана много време. Те се сещат само когато им опре яйцето до задника. Боримиров нали беше казал пред журналистите, че очаква много удари под пояса през пролетта."

"В такъв случай най-добре да се подсигури с бандажи (смее се). За Варела нямам позвъняване", заяви босът на най-стария столичен отбор. Припомняме, че по-рано Левски имаше и други трансфери, свързани със Славия. През миналата зима на "Герена" акостираха Светослав Вуцов и Карл Фабиен, а заради трансферите се стигна до напрежение и размяна на остри реплики от страна на Стефанов.

