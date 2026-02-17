"14 титли, но малко фенове. Провалихме се": BBC с обстоен анализ на хегемонията на Лудогорец

Британската обществена телевизия BBC излезе с обширен материал, в който анализира хегемонията на Лудогорец и на други клубове от по-слабо развитите лиги в Европа. Статията, озаглавена "Наистина се провалихме" - има ли нужда европейският футбол от повече баланс?", за главна снимка е поставена илюстрация от триумфа на Лудогорец за Купата на България от 2025 г. В статията се отбелязва, че Лудогорец е спечелил 14 поредни титли на България, но не се радва на голяма фенска маса, като през миналия сезон е заемал едва седмо място по посещаемост в лигата.

Доминацията на Лудогорец в България не може да се пренесе в Шампионска лига

"Когато Лудогорец празнуваше поредната си титла на шампион на България миналото лято, историята се повтори – само Тафеа от южнотихоокеанския архипелаг Вануату можеше да надмине техните 14 поредни титли. Оставаше само още една, за да изравнят световния рекорд. Но това доминиране в страната не се пренесе в Шампионската лига. В продължение на десетилетие те са били прекалено силни за своята лига, но не достатъчно силни, за да затруднят елита на континента, което допълнително подчертава неравенството в деликатната екосистема", пишат от BBC в своя анализ.

Още: "Лудогорец играе на няколко предавки и е едно ниво над останалите"

Европейският футбол губи своя баланс

В статията се дават примери и с други клубове и първенства от Европа: "Всъщност, в цяла Европа се появи група от доминиращи шампиони - освен Лудогорец, Цървена звезда спечели осем поредни титли в Сърбия, а Ференцварош в Унгария и Слован Братислава в Словакия имат по седем. Въпреки това нито един от тези клубове не се класира за Шампионската лига през този сезон - Ференцварош се изправя срещу Лудогорец, а Цървена звезда играе срещу Лил в плейофите на Лига Европа, а Слован не успя да се класира за Лига на конференциите."

Българските фенове са отчаяни да видят друг шампион

Лудогорец, който два пъти е достигал груповата фаза на Шампионската лига, като последно участва през 2016 г., когато направи равенство с ПСЖ, е спечелил всички български титли от промоцията си след идването на Кирил Домусчиев през 2010 г. От BBC отбелязват, че тази серия може да приключи, тъй като тимът изостава на 7 точки от Левски. Изданието цитира и българския фурналист Теодор Борисов, който казва, че "българските футболни фенове са отчаяни" да видят друг шампион.

Анализирайки голямата разлика между водещите първенства и по-малките първенства като това в България, от BBC цитират президента на Съюза на европейските клубове Алекс Муцио, който допуска, че "наистина сме се провалили" в това да се постигне баланс в европейския футбол.

