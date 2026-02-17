Когато диагнозата „рак“ постави въпроси без отговор: възможност за второ мнение от медицински онколог, гостуващ в София

Диагнозата рак променя всичко - не само за пациента, но и за цялото му семейство. В търсене на отговори все повече български пациенти търсят второ медицинско мнение - особено когато става дума за системно лечение като химиотерапия, имунотерапия или комбинирани онкологични подходи.
Именно такава възможност ще бъде предоставена на 28 февруари 2026 г. в София, когато у нас отново гостува медицинският онколог проф. д-р Серкан Кескин от болница Мемориал, Истанбул.
Проф. Кескин има над 20 години опит в лечението на:
- рак на гърдата
- белодробен карцином
- рак на дебелото черво
- рак на простатата
- рак на стомаха и панкреаса
- рак на хранопровода
- гинекологични онкологични заболявания
- меланом
- сарком на меките тъкани
- ендокринни тумори
- редки онкологични състояния.
Защо второто мнение е толкова важно при онкологичните заболявания
Онкологията е едно от най-динамично развиващите се направления в медицината.
Само през последните години терапевтичните възможности се разшириха значително:
- нови поколения химиотерапевтични медикаменти
- прецизна лъчетерапия
- имунотерапия
- таргетни терапии според заболяването
- персонализирани комбинирани протоколи
По време на срещите ще бъде предоставена информация относно:
- възможности за лечение в Турция
- съвременни терапевтични подходи при онкологични заболявания
Срещите ще се проведат на 28 февруари 2026 г. в София
Участието е безплатно, с предварително записване на тел. 0878500730
Организатор: Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ – съдействие за лечение в чужбина.