Когато диагнозата „рак“ постави въпроси без отговор: възможност за второ мнение от медицински онколог, гостуващ в София

Диагнозата рак променя всичко - не само за пациента, но и за цялото му семейство. В търсене на отговори все повече български пациенти търсят второ медицинско мнение - особено когато става дума за системно лечение като химиотерапия, имунотерапия или комбинирани онкологични подходи.

Именно такава възможност ще бъде предоставена на 28 февруари 2026 г. в София, когато у нас отново гостува медицинският онколог проф. д-р Серкан Кескин от болница Мемориал, Истанбул.

Проф. Кескин има над 20 години опит в лечението на:

рак на гърдата

белодробен карцином

рак на дебелото черво

рак на простатата

рак на стомаха и панкреаса

рак на хранопровода

гинекологични онкологични заболявания

меланом

сарком на меките тъкани

ендокринни тумори

редки онкологични състояния.

Защо второто мнение е толкова важно при онкологичните заболявания

Онкологията е едно от най-динамично развиващите се направления в медицината.

Само през последните години терапевтичните възможности се разшириха значително:

нови поколения химиотерапевтични медикаменти

прецизна лъчетерапия

имунотерапия

таргетни терапии според заболяването

персонализирани комбинирани протоколи

По време на срещите ще бъде предоставена информация относно:

- възможности за лечение в Турция

- съвременни терапевтични подходи при онкологични заболявания

Срещите ще се проведат на 28 февруари 2026 г. в София

Участието е безплатно, с предварително записване на тел. 0878500730

Организатор: Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ – съдействие за лечение в чужбина.