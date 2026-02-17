Спорт:

Когато диагнозата „рак“ постави въпроси без отговор: възможност за второ мнение от медицински онколог, гостуващ в София

17 февруари 2026, 13:10 часа 690 прочитания 0 коментара
Когато диагнозата „рак“ постави въпроси без отговор: възможност за второ мнение от медицински онколог, гостуващ в София

Диагнозата рак променя всичко - не само за пациента, но и за цялото му семейство. В търсене на отговори все повече български пациенти търсят второ медицинско мнение - особено когато става дума за системно лечение като химиотерапия, имунотерапия или комбинирани онкологични подходи.

Именно такава възможност ще бъде предоставена на 28 февруари 2026 г. в София, когато у нас отново гостува медицинският онколог проф. д-р Серкан Кескин от болница Мемориал, Истанбул.

Проф. Кескин има над 20 години опит в лечението на:

  • рак на гърдата
  • белодробен карцином
  • рак на дебелото черво
  • рак на простатата
  • рак на стомаха и панкреаса
  • рак на хранопровода
  • гинекологични онкологични заболявания
  • меланом
  • сарком на меките тъкани
  • ендокринни тумори
  • редки онкологични състояния.

Защо второто мнение е толкова важно при онкологичните заболявания

Онкологията е едно от най-динамично развиващите се направления в медицината.
Само през последните години терапевтичните възможности се разшириха значително:

  • нови поколения химиотерапевтични медикаменти
  • прецизна лъчетерапия
  • имунотерапия
  • таргетни терапии според заболяването
  • персонализирани комбинирани протоколи

По време на срещите ще бъде предоставена информация относно:
- възможности за лечение в Турция
- съвременни терапевтични подходи при онкологични заболявания

Срещите ще се проведат на 28 февруари 2026 г. в София
Участието е безплатно, с предварително записване на тел. 0878500730

Организатор: Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ – съдействие за лечение в чужбина.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес