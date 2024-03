Рок симфония "Simply the Best" с песните на Тина Търнър на 3 юни в зала 1 на НДК

Тина Търнър беше известна със своите буйни, енергични сценични изпълнения и мощни вокали, често наричана "кралицата на рокендрола" и артист, който остави незаличима следа в света на музиката, развлеченията и културата. Тя е неизчерпаемо вдъхновение за мнозина, а значимостта ѝ обгръща поколения.

Почитателите на творчеството ѝ ще имат възможност да се насладят на най-въздействащите и известни хитове като "Proud Mary", "What's Love Got to Do with It", "The Best", "We Don't Need Another Hero" и много други. Добре познатите балади ще разтопят присъстващите, а бързите ритми ще изправят всички в залата на крака.

Снимка: PR

Рок симфонията е посветена на Тина Търнър, а в нея ще бъдат изпълнени също песни от групи като Gun's N’ Roses, Deep Purple, AC/DC, както и известни дуети, белязали световната кариера на Тина. На 3 юни в зала 1 на НДК публиката ще има възможност да усети енергията на легендарната Тина по един нов начин. Тина Търнър беше една от най-великите рок певици на всички времена и винаги ще бъде запомнена като такава.

Всички, които искат да изживеят една незабравима вечер с музиката на неповторимата Тина Търнър, изпълнена с много енергия и страст, могат да закупят своя билет още сега от мрежата на Eventim в цялата страна. Цените са от 40 до 120 лв. Организатор на събитието е Pragma Music Entertainment.

