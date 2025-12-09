С дарк визия и готик елементи: Група SEVI представи новия си видеосингъл

Група SEVI представи най-новия си видеосингъл с двучасово шоу в неделя вечер. Музикантите събраха фенове от цялата страна за премиерата на новото си видео в Sofia Live Club, а гвоздей на вечерта беше специалното участие на Johnny Gioeli - гласът на Axel Rudi Pell и Hardline.

След като миналата година бяха на крачка от номинация за "Грами" за сингъла "World That Doesn’t Fit", SEVI, типично в техен стил отново успяха да провокират феновете с нещо нестандартно. От силна, мелодична балада скочиха директно в бързо темпо, здрави китари и история за вампири, пречупена през идеята за вечната любов.

Фотограф: Евгени Дайчев

Целият концерт-промоция бе решен в дарк визия с готик елементи, свещи, аудио и визуални ефекти. Публиката бе подгрята от едночасов DJ сет от Антон Христов (Sugar DJ’s). Вокалистката Светлана Близнакова откри концерта на роял, изпълнявайки фрагмент от новата песен, а след това се присъедини към групата, за да представят за първи път пред публика новата "Vampire Love". Бандата се появи на сцената с тематичен грим и костюми, за да допълни вампирската атмосфера и да подсили ефекта от представянето на новото си видео.

Сетлистът включваше песни от последния албум на SEVI и любими парчета от дискографията на групата. По средата на шоуто бе прожектирано видеото "Vampire Love", последвано от специална премиерна прожекция на кадри от снимачния процес.

По видеопродукцията групата работи с режисьора Никола Копаров и оператора Георги Спиров. Осветление – Мартин Киряков, грим Ели Свирачева, костюми - New Line Rock Wear и Бояна Филм.

Като своеобразно второ начало на концерта барабанистът Ник Николаев взриви сцената с атрактивно соло, след което бе поканен специалният гост Johnny Gioeli и публиката изригна! В разгара на турнето си с Axel Rudi Pell, Johnny не пропусна да уважи своите любимци от SEVI и долетя специално за шоуто. Заедно с групата изпълниха емблематичните си дуети: "Drowning", "Song of Hope", "Jaded" и др.

Публиката не позволи на музикантите да слязат от сцената и бе възнаградена с двоен финал: "Fuel to the Fire" на Hardline и отново "Vampire Love" на SEVI.