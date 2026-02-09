Има ли смисъл да се изключва ESP в колата през зимата

През зимата усещането за пълен контрол над автомобила по хлъзгави пътища често е измамно, защото електрониката върши голяма част от работата вместо водача. В съвременните автомобили тази задача се поема от системата ESP, която дискретно помага да се задържи колата по предвидения път. Някои шофьори обаче умишлено я деактивират, особено когато шофират по сняг или лед, вярвайки, че това им позволява да отключат истинския потенциал на автомобила.

Това решение се дължи до голяма степен на факта, че ESP често се разбира погрешно. Често се отъждествява с ABS, въпреки че тези системи служат за различни цели. ABS се активира само по време на спиране и предотвратява пълното блокиране на колелата. ESP, от друга страна, постоянно следи поведението на автомобила, докато се движи, и реагира на най-малките признаци на подхлъзване.

Когато колелата започнат да губят сцепление и колата е склонна да се отклони от предвидената траектория, системата се намесва по няколко начина. Тя може леко да спира отделни колела, като същевременно намалява мощността на двигателя. Тази загуба на мощност се усеща най-силно. Шофьорът натиска педала на газта, но почти няма ускорение, което създава впечатлението, че колата „започва да мисли“.

Това създава усещането, че ESP пречи на водача и ограничава производителността на автомобила. В действителност обаче системата просто се опитва да предотврати загуба на контрол, като поддържа автомобила стабилен и предвидим, дори когато пътят под колелата е далеч от идеален.

Когато задвижващите колела започнат да губят сцепление, системата реагира без колебание и незабавно намалява сцеплението, което кара двигателя да спре активно да набира обороти. Електрониката умишлено „отрязва“ мощността и именно това поведение най-често предизвиква раздразнение през зимата, тъй като колата спира да ускорява, когато трябва.

Всъщност, ESP най-често се деактивира в специфични ситуации, като например при излизане от рохкав сняг или по хлъзгав склон. При такива условия подхлъзването е неизбежно: колелата трябва да се завъртят, да „усетят“ по-твърда повърхност и да получат сцепление. Системата ESP се опитва да предотврати всяко подхлъзване, което може да доведе до упорито задържане на автомобила в покой, дори при натиснат педал на газта.

Някои шофьори обаче деактивират ESP в много по-спокойни условия – на гладък, заснежен път без наклони или препятствия. Те вярват, че имат по-добро усещане за поведението на автомобила върху хлъзгави повърхности и предпочитат да разчитат на собствените си действия, а не на електронни сигнали. Според тях системата ограничава възможността за управление на сцеплението, когато е необходимо във всеки даден момент, като по този начин пречи на автомобила да използва напълно потенциала си. Това мнение е логично: в някои ситуации намесата на ESP наистина престава да бъде полезна и започва да работи против волята на водача.

Дори при активирани електронни системи, водачът остава основният участник в процеса и една или две резки грешки на лед могат много бързо да доведат до ситуация, в която никаква електроника не може да помогне. Физиката на движението не може да бъде пренебрегната и ако автомобилът загуби стабилност поради невнимателни действия, възможностите на системата са ограничени.