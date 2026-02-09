Ман Юнайтед влиза в 100-милионна трансферна битка, за да замести 5-кратен победител в Шампионска лига

След като 5-кратният победител от Шампионската лига Каземиро обяви, че ще напусне Манчестър Юнайтед след края на сезона, едно нещо е ясно. На „Олд Трафорд“ полузащитата ще бъде основната линия, която се нуждае от подсилване през летния трансферен прозорец. Звездата на Нюкасъл Сандро Тонали ще бъде сред основните цели на „червените дяволи“. Според „The Telegraph“ те виждат италианеца като перфектен заместник за Каземиро.

Нюкасъл иска 100 милиона за Сандро Тонали

Но Манчестър Юнайтед не е първият клуб, който проявява интерес към Тонали. От известно време лидерът във Висшата лига Арсенал е в списъка с кандидатите за подписа на италианеца, а рекордьорът по титли в Серия А Ювентус също е на опашката. „Топчиите“ проведоха разговори с агента на халфа през последния ден от зимния трансферен прозорец, докато „старата госпожа“ отдавна иска да го върне в Италия. Някъде в микса с клубове се появява и Манчестър Сити. Нюкаъсл е обявил цена от 100 милиона паунда за Тонали.

Още: Скандално: защо Райън Гигс не е в Залата на славата във Висшата лига?

Тонали спечели Серия А с Милан

Другите, които се спрягат за нови в Манчестър Юнайтед са Адам Уортън от Кристъл Палас, Елиът Андерсън от Нотингам Форест и Карлос Балеба от Брайтън. Техните клубове също искат сходна сума, но разликата е голяма – италианецът е по-опитен и има мачове на най-високо ниво, докато другите трима не са се докосвали до Шампионска лига. А Тонали беше и основна фигура в Милан когато „росонерите“ спечелиха Серия А. Халфът има договор за още три години с Нюкасъл и получава заплата от 150 000 паунда на седмица.

Още: Скандалът с лудия капитан, който раздели цяла нация преди Световното по футбол 2002