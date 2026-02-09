Войната в Украйна:

Невидима заплаха: как микрофибърът убива блясъка на колата

09 февруари 2026, 16:47 часа 280 прочитания 0 коментара
Микрофибърът се счита за идеален материал за полиране, сушене и нанасяне на защитни съединения, но при работа с керамични покрития се превръща в потенциален източник на увреждания. Причината е проста: течната керамика кристализира директно в влакната на кърпата. Полимерите, втвърдяването, правят микрофибъра твърд, а останалите микрочастици могат да оставят драскотини и холограми при следващия контакт с лака.

Защо микрофибърът е толкова добър?

Дори бързо измиване помага само частично – трудно е да се разтвори втвърдената съставка, особено ако кърпата е изсъхнала. В същото време повечето керамични формули на основата на разтворители не се измиват от конвенционални химикали. Затова многократното нанасяне на такъв микрофибър върху тялото представлява пряк риск от разваляне на блясъка и равномерността на покритието.

Въпреки това, не е необходимо да изхвърляте тези кърпи. Те могат да бъдат преназначени за задачи, които не са свързани с боядисване: почистване на колела, двигателно отделение, прагове или други зони, където рискът от оставяне следи не е критичен.

Керамичното покритие трае 2-5 години, осигурява устойчивост на мръсотия и атмосферни условия, но е агресивно за микрофибъра. Намаляването на опасността е просто: кърпи, които са докоснали керамика, никога повече не трябва да докосват боядисани повърхности.

Велизар Георгиев
