Ще допусне ли Прага концерт на Кание Уест след провала в други европейски градове?

Скандалният рапър Кание Уест, известен и като Йе, ще изнесе концерт в Прага през юли, съобщи директорът на хиподрума "Хухле Арена", където ще се състои събитието, Зузана Рамбова. Американският изпълнител е известен с възхвалата си към нацисткия лидер Адолф Хитлер, както и с антисемитските и изпълнени с омраза изказвания, които сам обяснява с биполярното си разстройство. "Той ще излезе на сцената на 25 юли", каза Рамбова пред АФП, без да даде допълнителни подробности.

Още: Кание Уест започна сам да отменя концертите си "до второ нареждане"

Чешки медии съобщиха, че концертът е организиран от компанията HUGO Production, която според чешкия търговски регистър е собственост на 20-годишния словак Хуго Варга.

Европа срещу Кание Уест

Снимка: Getty Images

Уест, който официално промени името си на кратката форма Йе, планира завръщане на европейската сцена с турне през юни и юли. Плановете му обаче срещат съпротива, след като британското правителство обяви, че няма да му позволи да влезе в страната за три концерта в рамките на фестивала Wireless във Финсбъри Парк в Лондон през юли.

Кметът на Марсилия във Франция също заяви, че рапърът "не е добре дошъл" за концерт там през юни, докато нидерландският министър по убежището и миграцията Барт ван ден Бринк каза, че няма да му забрани достъп до Нидерландия, където се очаква да има участие в началото на юни.

Още: Мащабни спонсори бягат от Кание Уест, оттеглят подкрепата си от фестивал в Лондон

Миналата година Уест трябваше да участва на рап фестивала Rubicon в Братислава, съседна Словакия. Организаторите обаче отмениха събитието, след като той пусна песента "Heil Hitler" на 8 май 2025 г., когато се навършиха 80 години от края на Втората световна война.

Хиляди хора подписаха петиция срещу участието на 48-годишния рапър в Словакия. В хода на кариерата си той е спечелил 24 награди "Грами", припомня БГНЕС.