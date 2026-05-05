Охранител на Мицкоски е задържан за домашно насилие

Мъж от охраната на македонския премиер Християн Мицкоски е бил арестуван за домашно насилие, съобщава македонската медия "Плюс Инфо". Той нападнал физически собствената си съпруга. Днес македонският министър-председател подчерта, че няма толерантност към каквито и да било нарушения. Той подчерта, че в този конкретен случай институциите действат и законът важи еднакво за всички, без изключение.

"Институциите действат по случая, законът важи еднакво за всички, без изключение", Мицкоски на днешната пресконференция, отговаряйки на журналистически въпрос по темата.

Според него системата функционира и действията на компетентните органи са доказателство, че няма защитени лица, за разлика от предишни практики, както каза той, когато подобни случаи не са били санкционирани.

Не е първи случай

Стана ясно, че това не е единственият случай, свързан с неговите охранители.

"Това е вторият случай, свързан с човек от моята охрана, в който също виждаме, че законът важи за всички, за разлика от преди, когато членове на охраната на президента биеха граждани, забавляваха се по дискотеки и оставаха безнаказани, в този случай виждате ли, малко нарушение и виждате ли, системата работи", каза Мицкоски. Като явно под малко нарушение има предвид домашното насилие.

Той добави, че няма да толерира недисциплинираност и че всеки, който наруши закона, ще бъде подведен под отговорност.