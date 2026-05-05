Опит за умишлено убийство: Прокуратурата за нападението с нож от 16-годишен

Нападението с нож срещу 16-годишен младеж от негов връстник е квалифицирано от държавното обвинение като опит за умишлено убийство. Това съобщиха от Окръжната прокуратура във Велико Търново, цитирани от БТА.

Досъдебното производство е започнало вчера, след сигнал в полицията за намушкан с нож младеж в района на пазара във великотърновския квартал “Бузлуджа“.

Още: 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново

От прокуратурата посочват, че деянието останало недовършено по независими от волята на извършителя причини. На пострадалото лице са нанесени три наранявания с нож в областта на сърцето.

Благодарение на оказаната му спешна медицинска помощ те не са причинили неговата смърт. Като извършител на деянието е задържан 16-годишен от Велико Търново.

Преди инцидента между двамата възникнал словесен спор. Предстои извършителят да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжния съд за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“, посочиха разследващите.

Още: Задържаха младежа, наръгал с нож свой връстник във Велико Търново

За непълнолетните извършители на такова престъпление, навършили 16 годишна възраст, законът предвижда лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години, уточниха от прокуратурата.

Разследването по делото продължава. Предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи.

Още: След атаката с нож във Варна: Нови подробности за пострадалите