След 32 години: Откриха изчезналата песен на Принс и Кайли Миноуг (ВИДЕО)

Изгубената съвместна песен на Кайли Миноуг и Принс "Baby Doll" "изплува" в интернет 32 години след създаването ѝ. Песента се появява през 1992 г., след като Миноуг се запознава с Принс зад кулисите след шоуто му "Diamonds and Pearls" в Earls Court през юни същата година. Тя попитала Принс върху какво работи и по-късно той я поканил в прочутото си студио Paisley Park в Минеаполис, разказват световни медии.

Историята на песента

Наситената с фънк версия, която се появи в интернет, съдържа текст, за който Миноуг потвърди, че е бил в песента през 2018 г: "Let me be your baby doll, sugar and spice and all things nice/ Let me be your paradise". Преди това, докато двамата се забавлявали в хотелска стая в Лондон, заобиколени от студийно оборудване, Принс попитал: "Къде са ти текстовете?". Миноуг от години говори за съществуването на песента в интервюта и споменава, че звукозаписната ѝ компания не се е интересувала от идеята той да продуцира всичко сам, така че тя никога не е имала възможност да я запише. В този момент Миноуг не пише текстове, но нахвърля някои от тях, за да може Принс да структурира песента около тях. След това демото е изпратено под формата на касета на адреса на Миноуг, но оттогава то е изчезнало. Певицата също така е споменавала, че Prince Estate също може да има копие.

Още: Китара на Принс се продаде за 381 000 долара

Съобщава се също, че песента ще се появи като едно от парчетата, записани между 1990 и 1992 г., в компилацията "Diamonds and Love", която The Prince Estate планираше да издаде през лятото на 2022 г. След това обхватът на проекта е променен, за да включва само песни от ерата на "Diamonds And Pearls", така че песните, записани след октомври 1991 г., включително "Baby Doll", са изрязани, пише БГНЕС.

Феновете на Кайли Миноуг са във възторг от новината и се надяват тя да я включи в предстоящото ѝ турне, което започва през месец февруари.

Още: Кайли Миноуг пише автобиографията си