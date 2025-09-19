След 7 години пауза: Мадона обяви нов студиен албум (СНИМКИ)

Мадона - най-продаваната изпълнителка на всички времена, обяви, че ще издаде нов албум с танцова музика догодина. 67-годишната певица се завръща в лейбъла Warner Records, свързан с ранните ѝ хитове като "Like a Virgin" и "Holiday" от 80-те години. Тя напусна Warner през 2007 г., след като подписа огромна сделка с Live Nation Records, предаде АФП. "Щастлива съм, че се събираме отново и очаквам с нетърпение бъдещето, да правим музика, да правим неочаквани неща и може би да провокираме няколко необходими разговора", заяви седемкратната носителка на "Грами".
Almost 2 decades later - And it Feels like home with Warner Records! Back to music, Back to the Dance Floor Back to where it all began! COADF- P. 2 🪩 2026 Warner RecordsPosted by Madonna on Thursday 18 September 2025
Още: "Трудно е да се самопродуцираш в България": Тодор Гаджалов в Студио Actualno (ВИДЕО)
Още за новия албум
Това ще бъде първият ѝ студиен албум от седем години насам. Албумът ще бъде продуциран от Стюарт Прайс - DJ и автор на песни, с когото тя издаде "Confessions on a Dance Floor" през 2005 г. "За нас е чест да посрещнем Мадона обратно в Warner Records. Мадона не е просто артист – тя е образец, нарушител на правилата, културен феномен от най-висша класа", казаха Том Корсън и Аарон Бей-Шък, съпредседатели на Warner Records.
Сред многото ѝ отличия, Мадона беше включена в Залата на славата на рокендрола през 2008 г. Тя е продала над 400 милиона албума по целия свят, пише БГНЕС.
Още: "Вече няма време": Мадона с призив към папа Лъв XIV
Припомняме, че през лятото на тази година Мадона издаде албума "Veronica Electronica" с нови версии на стари хитове. Колекцията съдържа новоредактирани версии на клубни ремикси от Sasha, BT и Victor Calderone, заедно с оригиналното демо на "Gone, Gone, Gone" – неиздаван досега запис, продуциран от Мадона и Рик Ноуълс.