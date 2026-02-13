DJ VaGro се присъединява към концерта на BONEY M. Xperience и KAOMA на 14 февруари

Броени часове ни делят от концерта, в който ще чуем мегахитовете "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers Of Babylon", "Sunny", "Lambada", "Tago Mago", "Dancando Lambada" и много други, които ще звучат на 14 февруари. Организаторите от BGTSC съобщават, че DJ VaGro се присъединява към концерта на BONEY M. Xperience и KAOMA, който ще се състои утре вечерта в столичната мултифункционална зала "Joy Station".

Вечерта ще се проведе при следната програма:

19:00 часа ще отворят вратите за публика;

19:00 часа – DJ VaGro

20:30 часа – KAOMA

21:30 часа - BONEY M. XPERIENCE

23:00 часа – очакван край на събитието

Васко Громков (DJ VaGro) е един от пионерите на българската диджей сцена. Професионалната му DJ кариера започва в далечната 1982 година и не е спирала вече 44 години. Той е автор на три книги от поредицата "Аз бях DJ" - първите такива за DJ културата в България. През последните 14 години Васко Громков е автор и водещ на класацията за независими български изпълнители "НОВО 10+2" в националния ефир на БНТ, а от 17 години организира "DJ Ретро Фест - Видин" с участието на дисковетерани в професията "дисководещ". Като DJ е работил с почти всички големи звезди на българската поп и рок сцена. Подгрявал е и световни изпълнители като ICE MC и носителката на "Грами" Мейси Грей. Носител е на много награди от DJ конкурси.

Важно за концерта

От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Залата е разделена на три зони:

1. ВИП зона със сервитьор и маси с високи столове;

2. Правостоящи - с общи места за поставяне на чаши и общ бар;

3. Тераса за пушачи с ограничена видимост към сцената и изолирана от помещението на концерта. Оборудвана с отоплителни тела, маси и столове – свободен достъп за всички гости на събитието.

Входът за деца до 7-годишна възраст е свободен. Лица до 17-годишна възраст могат да ползват 50% отстъпка. Всички малолетни и непълнолетни ще могат да присъстват на събитието само в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration. Повече информация ще откриете е официалното събитие във Facebook.