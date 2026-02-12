Трагедия в семейството на Макс Кавалера

Рок мениджърката Кристина Кавалера - доведена дъщеря на легендата на хеви метъла Макс Кавалера - е починала, потвърдиха близките ѝ. Кристина - дъщеря на съпругата на емблематичния фронтмен на Sepultura, Глория - е починала след "дълга борба с болестта", съобщиха близките ѝ. "С голяма скръб и тежки сърца Макс и Глория и цялото семейство Кавалера съобщават за кончината на своята любима дъщеря, сестра и майка Кристина", се казва в изявление.

"След продължителна борба с болестта, тя намери покой при двамата си сина, Адам и Мозес, и брат си Дана. Остави две дъщери, шест братя (Ник, Джонатан, Ричи, Джейсън, Зион и Игор) и сестра си Роксан."

It is with great sorrow and heavy hearts that Max and Gloria and the entire Cavalera family announce the passing of... Posted by Max Cavalera on Wednesday 11 February 2026

Подробности

Кристина е била омъжена за изпълнителния директор на звукозаписна компания Боян Стоянович и за основателя на Fudge Tunnel Алекс Нюпорт, който се превърна в успешен продуцент, работил с групи като At The Drive-In и The Mars Volta, а също така свиреше в Red Love заедно с бившия барабанист на Bloc Party Мат Тонг.

Нюпорт работи с Макс Кавалера по страничния проект Nailbomb в средата на 90-те години. Двойката имаше две деца и Кристина изгради успешна кариера в музиката, като мениджър и турне мениджър на изпълнители по целия свят, включително бандата на Макс след Sepultura, Soulfly. Тя загуби и едно дете, Мозес, който почина на осем месеца през 2004 г. Семейство Кавалера добави: "Кристина завинаги ще бъде запомнена като пионер в света на метъл, пънк и рок музиката, тъй като тя работи от ъндърграунда до стадиони и арени по целия свят, както и като вдъхновение и предшественик за жените в музикалния бизнес. Тя имаше усмивка, която можеше да озари всяка стая, несравнима страст към живота и див дух, които я правеха забележителна и запомняща се. Тези, които я познаваха, знаят, че това е истина. Ще ни липсваш до края на дните си, Кристина. Молим да уважавате нашето спокойствие и уединение в този труден момент и нашето пътуване напред без нея.", се казва още в изявлението на семейството.

