Почина барабанистът на една от най-известните британски групи. Става дума за Андрю Ранкен от The Pogues, който си е отишъл на 72-годишна възраст, съобщи BBC, позовавайки се на членове на състава. Ранкен бе сред основателите на базираната в Лондон музикална фолк-рок банда и е участвал в едни от най-известните ѝ песни като "Fairytale of New York" и "Dirty Old Town". В изявление онлайн, от групата казват, че Ранкен е бил "сърцето на The Pogues".

Andrew ‘The Clobberer’ Ranken.



13 November 1953 - 10 February 2026 pic.twitter.com/kgzaVnNDHg — The Pogues (@poguesofficial) February 11, 2026

"Андрю, благодаря ти за всичко, за приятелството, за остроумието и щедростта на духа ти и естествено за музиката, завинаги истински приятел и брат", се посочва в съобщението. "Нашите мисли и любов са с неговото семейство в този тъжен и труден момент", допълват от бандата. Ранкен е свирил на барабани, перкусии, хармоника и е бил вокалист на The Pogues през 90-те години и първото десетилетие на 21 век.

Най-емблематичният състав на групата, основана през 1982 г., включва починалия певец Шейн Макгауън, басистката Кейт О'Риърдън, вокала Спайдър Стейси, Джем Файнър – банджо, акордеониста Джеймс Фърнли и барабаниста Андрю Ранкен, пише още БТА.

