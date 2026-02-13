Хилари Дъф се връща на световната сцена след почти 20 години (ВИДЕО)

Хилари Дъф официално обяви, че се завръща на световната сцена с грандиозно турне "Lucky Me" - първото глобално турне като главен изпълнител от почти две десетилетия. На видео, което качи в личния си Instagram бившата звезда на Disney Channel разглежда костюми от ранната си кариера - от "Лизи Макгуайър" до "Приказката на пепеляшка", преди да избере новия си външен вид. "Какво мога да сложа в куфара си? Защо това все още е в гардероба ми?" – казва тя. В края, докато пробва пухеното яке, добавя: "Ооо, сладка е. Какъв късмет!", намеквайки за името на турнето си.

"The Lucky Me World Tour" започва на 22 юни във Флорида и ще обхване САЩ, Ирландия, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Канада и Мексико до февруари 2027 г. Сред подгряващите изпълнители са "La Roux", "Jade LeMac" и "Lauren Spencer Smith".

Изпълнителката добави пълната програма с дати и уточни, че билетите влизат в продажба от следващата седмица

"Името казва всичко. Наистина се чувствам толкова щастлива, че отново ще мога да бъда на сцената пред всички вас, прекрасни хора. Нямам търпение! Ще се видим на турнето "Lucky Me", написа тя в Instagram.

Дъф последно предприе глобално турне през 2008 г. - "Dignity Tour".

Музикалното завръщане

38-годишната изпълнителка първо стана известна с участието си в "Лизи Макгуайър" по Disney Channel и е продала над 15 милиона албума по целия свят.

Предстоящото ѝ турне подкрепя шестия ѝ студиен албум "Luck… or Something", който излиза на 20 февруари чрез "Atlantic Records". Проектът е първото ѝ пълнометражно издание от 2015 г., когато албумът "Breathe In. Breathe Out." дебютира на 5-то място в Billboard 200.

Настоящият ѝ сингъл "Roommates" получава широко радио излъчване, според нейния лейбъл.

Новината за турнето идва седмици след вълна от онлайн спекулации, свързани с Дъф и друга бивша звезда на Disney, Ашли Тийсдейл.

Феновете вече празнуват музикалното завръщане на Дъф, след като през ноември тя представи сингъла "Mature", водещият за албума, последван от "Roommates" през януари. Шестият ѝ студиен албум е първият след "Breathe In. Breathe Out." през 2015 г., а с него Дъф демонстрира зрялост и ново звучене, което съчетава поп, електронни и инди влияния.

