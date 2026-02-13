Оставката на Румен Радев:

Saké празнува 3 години: Организаторите обещават едно от най-грандиозните събития за 2026

Дворецът на културата и спорта във Варна отново ще бъде преобразен от Saké на 20 март в зала Конгресна. Тогава Saké ще отбележи своя трети рожден ден с едно от най-големите електронни събития за 2026 г. Те вдигнаха Варна на крака за втория си рожден ден, като се превърнаха в първите, които успяха да преобразят градската емблема в такъв мащаб, а сега са готови да го направят отново. Този път с още по-интересна концепция ще събудят енергията на целия град.

През последните три години Saké промени нощния живот в България и постигна немислимото. Те организираха събитие пред портите на Царевец, доведоха Agents of Time за първи път в Източна Европа, преобразиха облика на Военен клуб София и направиха едно от най-големите събития във Варна, в което хиляди видяха Археологическия музей в нова светлина.

Освен това успяха да изкарат велики артисти като GORDO, Agents of Time и Mind Against за първи път в България, създавайки преживявания, които оставят трайна следа, събират общности заедно и доказват, че електронната сцена у нас може да бъде на световно ниво.

Отпразнувайте 3 години Saké на 20 март във Варна и ще видите всичко това обединено на една огромна сцена с някои от най-вълнуващите имена в жанра. Музиката и духът на Saké ще се слеят, за да създадат вечер, която ще остане в сърцата на всички.

На 20 март Saké ще остави Варна без дъх. Станете част от историята, празнувайте със Saké и усетете еуфорията, която само те могат да донесат.

Билети за събитието ще откриете онлайн на sake.bg.

