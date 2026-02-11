Лили Иванова получи най-високото отличие на Министерството на външните работи

Примата на българската попмузика Лили Иванова получи почетния знак "Златна лаврова клонка" на Министерството на външните работи на Република България, връчен от министър Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството. Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий – в зала "Олимпия" в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация.

Цялото ръководство на МВнР и представители на задгранични мисии почетоха изисканото тържество, емоционално заредено, заради присъствието на самата Лили Иванова.

В словото си министър Георгиев подчерта, че отличието – най-високото на МВнР – е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация. Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, министър Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България.

Лили Иванова разказва

Снимка: Министерство на външните автори

Искрено развълнувана, Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път. В приятна атмосфера Лили Иванова разказа на дипломатите за чувствата, с които представя всяка песен, за избора на текстове, за чистия български език, на който винаги държи да се пее.

Дипломатите имаха възможност да задават въпроси във връзка с нейната кариера, а Лили Иванова искрено споделяше за срещи, пътувания, концерти. Примата разви и философията, на която се крепи творческото ѝ и житейско дълголетие - да се гледа само напред. "Назад няма нищо, всичко е в бъдещето!", подчерта тя и не скри, че ежедневието ѝ е подчинено на желязна дисциплина. "Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие", обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала "Олимпия", както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.

Почетният знак "Златна лаврова клонка" е най-високото отличие на МВнР. Досега то е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница. Лили Иванова е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с този приз, съобщават от Министерството на външните работи.