След тежки здравословни проблеми почина синът на Тина Търнър

Айк Търнър-младши, синът на музикалните икони Тина Търнър и Айк Търнър, е починал на 67-годишна възраст вследствие на усложнения от бъбречна недостатъчност. Членове на семейството потвърдиха, че музикантът е починал в събота, 4 октомври, в болница в Лос Анджелис, само ден след като е отпразнувал рождения си ден. Според племенницата на Тина, Жаклин Булок, Айк-младши е страдал от сериозни сърдечни проблеми в продължение на няколко години и е претърпял инсулт в началото на септември.

Ike Turner Jr., Tina Turner’s son, has died at age 67. pic.twitter.com/BrRPOYn2X7 — Pop Tingz (@ThePopTingz) October 5, 2025

"Той страдаше от бъбречна недостатъчност след години на лошо здраве", каза Булок пред TMZ, добавяйки, че здравето му се влошавало от известно време. Роден през 1958 г. от Айк Търнър-старши и Лорейн Тейлър, Айк-младши по-късно е осиновен от Тина Търнър по време на брака ѝ с покойния пионер на рока.

Още: Почина легендарен актьор от сериала "Октопод" (ВИДЕО)

Той е израснал, заобиколен от музика и слава, по време на една от най-влиятелните епохи в историята на соула и рока, но като възрастен е предпочел да остане извън светлината на прожекторите.

Семейство, белязано както от музикален блясък, така и от трагедия

Снимка: Getty Images

Айк Търнър-младши е част от известното семейство Търнър, което е оформило звука на ритъм енд блус през 60-те и 70-те години. Той е отгледан заедно с брат си Майкъл, също роден от Лорейн Тейлър, както и с Рони Търнър, единственото биологично дете на Тина и Айк-старши, и Реймънд Крейг, синът на Тина от връзката ѝ с музиканта Реймънд Хил.

Още: Почина легендарен музикант, обожаван от цяла Великобритания

През годините семейство Търнър преживява много трагедии. Крейг се самоубива през 2018 г., а Рони умира през 2022 г. след борба с рак на дебелото черво. Самата Тина Търнър умира през 2023 г. на 83-годишна възраст след дълго боледуване, а Айк Търнър-старши умира през 2007 г. от свръхдоза кокаин.

Булок описва Айк-младши като "повече от братовчед, а по-скоро като брат", спомняйки си, че двамата са израснали заедно в едно и също домакинство по време на бурния възход към славата на Тина и Айк. "Младши имаше невероятна любов към музиката", каза тя. "Беше талантлив, решителен и носеше духа и на двамата си родители."

От студийния живот до признанието на "Грами"

Ike Turner Jr., the son of musicians Ike and Tina Turner. Ike Turner Jr. passed away at the age of 67 on October 5,... Posted by American Black History on Sunday 5 October 2025

Макар че никога не е търсил славата на родителите си, Айк-младши си извоюва собствено място в музикалния свят. Работи като тонрежисьор и музикант, допринасяйки за различни проекти в Bolic Sound Studios, звукозаписното студио, основано от баща му в Ингълууд, Калифорния. За кратък период след като Тина напусна Айк-старши, Айк-младши дори работи като неин звукорежисьор, въпреки че професионалната им връзка е кратка.

Още: Изгубена песен на Тина Търнър от хитов албум е открита и ще бъде издадена

По-късно той печели признание сам по себе си, когато през 2007 г. получава награда "Грами" за най-добър традиционен блус албум за продуцирането на "Risin' With The Blues", посмъртно издание на баща му. В годините преди смъртта си, Айк-младши продължава да работи зад кулисите в музикалната продукция, но запазва личния си живот в тайна. Близките му казват, че той никога не се е възстановил напълно от смъртта на членовете на семейството си, особено на братята си и майка си.

Зълва му, Афида Търнър, която беше омъжена за Рони Търнър, сподели трогателно посвещение в Instagram след като новината стана известна. "Ти беше невероятен зет... обичам те, почивай в мир", написа тя под снимки на двамата заедно.

В памет на трайното наследство на семейство Търнър

Снимка: Getty Images

Смъртта на Айк Търнър-младши бележи още една мрачна глава в историята на едно от най-известните и сложни семейства в музиката. Заедно Тина и Айк-старши революционизираха рока и R&B, продуцирайки вечни хитове като "Proud Mary" и "River Deep – Mountain High". Историята им на успех, злоупотреби и преоткриване е документирана в книги, филми и мемоарите на Тина.

Още: Задържаха 64-годишния син на Тина Търнър с дрога

Въпреки трудностите, които обграждаха семейството, тези, които са познавали Айк-младши, казват, че той е останал горд от музикалното влияние на родителите си, докато се е стремял да запази собствената си идентичност.

"Той живееше в сянката на гиганти", каза Булок, "но никога не престана да почита корените си. Той просто искаше мир – и да прави музика по свой собствен начин.", пише "Marca".