Бруно Марс обяви, че новият му албум е завършен

Носителят на награди "Грами" Бруно Марс официално обяви, че новият му солов албум е завършен. Това ще бъде първият му солов проект след близо десет години от издаването на "24K Magic" през 2016 г. Марс публикува кратко съобщение в социалната мрежа X (бивш Twitter) на 5 януари 2026, с което зарадва феновете си: "Албумът ми е готов.", е кратката новина на певеца.

Снимка: Getty Images

Въпреки дългата си пауза като солов изпълнител, Бруно Марс не беше извън музикалната сцена през последните години. През 2021 г. той издаде съвместен албум с Anderson .Paak като дует с името Silk Sonic. Проектът им включва хитове като "Leave the Door Open" и "Smokin’ Out the Window". Двамата заедно спечелиха четири награди "Грами" през 2022 година.

Хитовете на Бруно Марс

През последните години Бруно Марс участва и в няколко успешни колаборации:

"Die With a Smile" с Лейди Гага - песен, която достига първото място в класациите и печели "Грами" през 2025 г.

"APT." с "Rosé" - сингъл, който буквално се превърна в световен хит, номиниран за няколко "Грами" през 2026 г.

"Fat, Juicy & Wet" със Sexyy Red, хит в R&B класациите.

Засега няма информация за името на албума на Марс, първи сингъл или официална дата на излизане, но феновете очакват новата музика през 2026 г. с голямо нетърпение.