"Аларма Пънк Джаз 2026" започва с NYOS

Финландско-британското авангардно нойз-рок дуо NYOS се завръща в България на 22 и 23 януари – две години и половина след последния си концерт у нас. С нов албум – "Growl" (издаден на 10.10.2025, както и предишните два - "Celebration" (2022) и "Waterfall Cave Fantasy", "Forever" (2023) - от берлинския лейбъл Pelagic Records).

NYOS са китаристът Том Брук от Лийдс (познат у нас с предишната си пост-рок група Khuda) и барабанистът Туомас Кайнулайнен, закален на финландската пънк и хардкор сцена. Група са от 2014 и оттогава имат издадени 7 пълнометражни албума и няколко дузини сингли. Свирили са на една сцена (и то нееднократно) с титани като Zeal & Ardor и The Comet Is Coming, а музиката им е наистина "нещо като нож, нещо като цвете, изобщо като нищо на света", съчетавайки мат-рок и пост-рок с фрий джаз, ембиънт и нойз.

NYOS иначе е име на вулканично езеро в Камерун. Барабанистът Туомас се шегува, че при всичките "хиляди езера", които имат в своята страна, накрая са избрали камерунско езеро за име на групата си. А Том, британец по рождение и финландец по местожителство (a отскоро и по паспорт), добавя, че са търсили точно такова име, защото музиката им е като плуване в опасни води. "И няма нужда да знаеш финландски, за да ти хареса – добавя Туомас – Защото е инструментална".

"Thomas from England, Tuomas from Finland..." – обикновено това е римуваният коментар с поклащане на глава от страна на граничните полицаи, докато тарашат вана им, натъпкан догоре с музикални инструменти и озвучителна техника. С този ван правят невъзможно дълги преходи - често от по над хиляда километра на ден до следващия град, а музиката си записват обикновено в домашното студио на Том в Лиевестуоре – хем вдън гори тилилейски, хем на по-малко от 300 км от Хелзинки.

За пловдивския концерт на 22 януари (четвъртък), който е и първи за "Аларма Пънк Джаз" за годината, към NYOS ще се присъедини триото "ДЪЖД", метъл банда от Пловдив, комбинираща post, doom, black и други подбрани измерения на тежката музика. Те ще изпълнят песните от предстоящото си дебютно ЕР - кулминацията на 10-годишната им съвместна история от един предишен живот. За тези от вас, които още не са слушали "ДЪЖД", това е групата на Васил Бракалов, иначе – китарист в ТДК. Последно ги видяхме като важна част от програмата на Boro Fest през ноември 2025. Концертът в Пловдив се организира със съдействието на Национален фонд "Пост Култура".

В София на следващия ден – 23 януари (петък) – специалните гости на NYOS са Born Erased, новото творческо амплоа на Ангел Симитчиев (Amek, Dayin, Expectations, ex-Mytrip) с Неди Миладинов на барабаните. Последно уастваха на "Аларма Пънк Джаз" миналата година като съпорт на японските психеделик-рок гурута Acid Mothers Temple. Вторият албум на Born Erased "Birds Drink My Blood" излезе миналия месец в каталога на заслужилия канадски дарк-ембиънт/нойз/индъстриъл лейбъл Cyclic Law (от 2015 г. опериращ в Европа – първо в Берлин, а понастоящем във Франция). Албумът е повлиян донякъде от романа "Имаджика" на Клайв Баркър, който повече от три десетилетия след създаването си наскоро бе преведен и у нас. Концерът е съвместна продукция на "Аларма Пънк Джаз" и екипа на Зала "Сингълс" на НДК и Wrong Fest.

БИЛЕТИ от 15 евро и за двата концерта има в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна.

За Плодив (22 януари): https://epaygo.bg/4190408098

За София (23 януари): https://epaygo.bg/1776228940

