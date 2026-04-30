Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams са последните три банди на голямата сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

30 април 2026, 11:18 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Midalidare Rock in the Wine Valley
Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе межди 10 и 12 юли тази година. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween, като освен тях на голямата сцена ще видим още 11 световни банди. Последните три, които се включват към фестивала в долината на виното, са Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams.

Шведите от Eclipse, които през последните години набират все повече популярност, отново идват у нас. Създадена в Стокхолм през 1999 г., бандата може да се похвали със стотици милиони стрийминг прослушвания и турнета от Южна Америка до Австралия и Япония, както и участия на фестивали като Wacken, Alcatraz и Summer Breeze.

Ashes of Ares са пауър метъл група от САЩ, групата издаде четвъртия си албум "New Messiahs" миналата година чрез Reigning Phoenix Music (RPM)/ROAR. Ashes of Ares са водени от вокала Matt Barlow и китариста Freddie Vidales. И двамата са били част от бандата Iced Earth, която има впечатляващите 12 студийни албума. Очаква се Matt Barlow и Freddie Vidales да изпълняват парчета и на двете групи.

Последната обявена група за голямата сцена е Tidal Dreams. Създадени са в края на 2010 г. в Атина с амбицията да създават хеви метъл от старата школа с епичен мащаб и мелодична дълбочина. 2016-а се оказа решаващ момент: групата спечели първото място в гръцкия кръг на Wacken Metal Battle, което ѝ донесе правото да представлява Гърция на международния финал, проведен по време на фестивала Wacken Open Air през август 2016 г., заедно с 27 групи от цял свят.

Екипът на Midalidare Rock вече работи и по обявяване на групите, които ще се качат на After Party сцената на фестивала.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете на https://midalidarerock.bg.

Яна Баярова Отговорен редактор
фестивали концерти Midalidare Rock in the Valley Ashes of Ares Eclipse Tidal Dreams
