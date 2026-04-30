Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams са последните три банди на голямата сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе межди 10 и 12 юли тази година. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween, като освен тях на голямата сцена ще видим още 11 световни банди. Последните три, които се включват към фестивала в долината на виното, са Eclipse, Ashes of Ares и Tidal Dreams.

Шведите от Eclipse, които през последните години набират все повече популярност, отново идват у нас. Създадена в Стокхолм през 1999 г., бандата може да се похвали със стотици милиони стрийминг прослушвания и турнета от Южна Америка до Австралия и Япония, както и участия на фестивали като Wacken, Alcatraz и Summer Breeze.

Ashes of Ares са пауър метъл група от САЩ, групата издаде четвъртия си албум "New Messiahs" миналата година чрез Reigning Phoenix Music (RPM)/ROAR. Ashes of Ares са водени от вокала Matt Barlow и китариста Freddie Vidales. И двамата са били част от бандата Iced Earth, която има впечатляващите 12 студийни албума. Очаква се Matt Barlow и Freddie Vidales да изпълняват парчета и на двете групи.

Последната обявена група за голямата сцена е Tidal Dreams. Създадени са в края на 2010 г. в Атина с амбицията да създават хеви метъл от старата школа с епичен мащаб и мелодична дълбочина. 2016-а се оказа решаващ момент: групата спечели първото място в гръцкия кръг на Wacken Metal Battle, което ѝ донесе правото да представлява Гърция на международния финал, проведен по време на фестивала Wacken Open Air през август 2016 г., заедно с 27 групи от цял свят.

Екипът на Midalidare Rock вече работи и по обявяване на групите, които ще се качат на After Party сцената на фестивала.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.

