Малийският герой на "пустинния блус" Самба Туре идва за първи път в България на 26 май

Малко повече от месец след концерта на туарегите Imarhan по покана на "Аларма Пънк Джаз" с триото си пристига и самият Самба Туре – за камерен концерт в Зала "Сингълс" на НДК на 26 май, само ден след Световния ден на Африка.

Самба Туре е китарист, певец и автор на песни от Дире, Тимбукту, израснал музикално под крилото на легендата Али Фарка Туре, в чиято група започва да свири през втората половина на 90-те. Първият му солов албум "Fondo" излиза през 2003 г., а още вторият – "Songhai Blues" (2009) – e посветен на паметта и музикалното наследство на Али Фарка, но не под формата на "трибют", а съдържайки изцяло авторски композиции, повлияни оначе от Али Фарка. Още в тези ранни албуми на Самба Туре участват музиканти от групата на Краля на блуса от поречието на река Нигер (перкусиониста Омар Туре), както легенди на западноафриканската музика като Уму Сангаре и Зумана Терета, а по-нататък друг перкусионист от групата на Али Фарка - Сюлеймане Кане - става постоянен член на триото на Самба.

От 2013 г. Самба Туре записва за лейбъла Glitterbeat (издателите на Tamikrest, Baba Zula, Altın Gün, Dirtmusic, Sonido Gall Negro, Азиза Брахим, Нура Минт Сеймали, Басеку Куяте и др.), за който има вече 5 албума. В тях срещаме като гости Хюго Рейс, туарегския бард Ахмед Аг Каеди, певицата Амината Уасидже Траоре и др.

Постоянни членове на пауър триото на Самба Туре от няколко години са перкусионистът Сюлеймане Кане и майсторът на струнния инструмент нгони Джиме Сисоко, син на стария приятел на "Аларма Пънк Джаз" Баба Сисоко, който гостува в София през 2023.

Фотограф: Карим Диара

Aктуалният албум на Самба Туре "Baarakelaw" ("Работниците") (2025) е ярък микс от традиционна северномалийска музика на народа сонгхай (от който са и Самба, и Али Фарка), блус-рок парчета с психеделични обертонове, балади и любовни песни. Албумът преплита звуците и стиловете, които Самба е обикнал и усвоил по време на своето над 30-годишно музикално пътешествие. Централната тема в песните са изпитанията и несгодите на онези, които работят на улицата в прашен, оживен западноафрикански град като Бамако (където Самба Туре живее от началото на 90-те).

Вратите на клуба на 26 май отварят в 20:30, а Самба Туре ще излезе на сцената точно в 21:30 ч. Преди триото му ще има 30-минутно въведение от специален гост-музикант, който смесва западноафриканската традиция с българската и чието име ще разберете много скоро.

БИЛЕТИ можете да закупите в системата на EpayGo и на касите на EasyPay. Първите 20 са по 20 евро. После регулярната цена става 25. И в деня на концерта и на входа на клуба (ако има останали) ще са по 30 евро. Местата в клуба са само 180!