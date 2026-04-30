Парламентът започна работа:

Венера по Залез продължава мистерията с анонимни писма, следи в реалния живот и нова песен (ВИДЕО)

30 април 2026, 12:44 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Projector Plus
След дебютния сингъл "фигури", който очерта първите неясни контури на един нов и мистериозен музикален свят, Венера по Залез продължава развитието си с "призрак" – втора силна композиция, която задълбочава звуковата и визуалната идентичност на проекта. Премиерата на видеоклипа към песента "призрак", до която вече получиха достъп ограничен кръг фенове, бе днес, 30 април в 11:00 часа в YouTube канала на групата.

И ако първата поява на групата беше по-скоро наблюдение от разстояние, във втория сингъл вече ясно се усеща човешкото присъствие - крехко, несигурно и търсещо начин да бъде разбрано. Появата на "призрак" беше придружена от дискретна и целенасочена кампания извън дигиталния свят, в която на избрани локации и сред ограничен кръг фенове и медии, започнаха да циркулират физически ръкописни писма без ясен подател. Кодирани и четими само сред спазване на конкретни инструкции, тези фрагменти от текст бяха опит за комуникация извън дигиталния свят и оставиха следа в слушателите. В някои от тях беше скрит и достъп до визуализатора на песента – първият вход за медиите към атмосферата на "призрак". Така песента започна да съществува още преди официалното си излизане.

Самата песен е за състоянието, в което невъзможността за изразяване може постепенно да доведе до отчуждение. Лирическият герой е затворен в собствените си мисли, опитвайки се да формулира нещо, което постоянно му се изплъзва въпреки думите, които се натрупват, но и някак не достигат. Тази вътрешна динамика се пренася и в музиката – напрегната, многослойна и изградена върху контраста между тишина и плътност.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Изключително въздействащото видео към "призрак" е заснето в Белоградчик и развива визуалната линия, започнала с "фигури", където видяхме само силуети. Този път абстрактните форми придобиват по-осезаемо присъствие и стават персонажи, които хем се движат в реалната среда, хем все още остават извън нея. Те наблюдават, взаимодействат и постепенно се сблъскват с човешките емоции, без напълно да ги разбират. Лицата отново остават скрити, а идентичността – отложена, като фокусът остава върху самото усещане за присъствие. Изборът за локация - Белоградчишките скали, не е случаен – природният пейзаж създава визуален паралел с вътрешните състояния, които песента разглежда и перфектно допълва усещането за място, което в едновременно сурово и красиво. Режисурата и креативната концепция отново са в ръцете на Микаела Милошева-Малеванова, която продължава съвместната си работа с оператора Тони Стоев. В екипа участват още Росен Савков като оператор и колорист, Сандрела Канаан като стилист и дизайнер, както и Ина Бояджиева, отговорна за заснемането на процеса зад кадър и графичния дизайн.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Българска музика Венера по Залез
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес