DARA заминава на 3 май за Виена, за да ни представи на Евровизия

Тази неделя, 3 май, DARA ще отпътува за Виена, където ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga". Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е №1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.

Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.

Какво мислят букмейкърите за DARA

Букмейкърите следят и подреждат участниците в конкурса още преди официалното обявяване на песните. Когато DARA беше избрана за български представител, прогнозите я поставиха в топ 10. След като България избра песента, с която ще се представи обаче - "Bangaranga", страната ни рязко падна в класациите, нареждайки се между 13-о и 16-о място.

Понастоящем букмейкърите нареждат DARA на 14-о място. Това означава, че очакванията към нея са да преодолее своя полуфинал на 14 май и да стигне до големия финал на 16 май. Там обаче няма очаквания българската песен да е сред фаворитите.

Специален кавър от DARA

DARA направи кавър на емблематичния сръбски хит "Lane Moje" на Желко Йоксимович по повод 70-годишнината на "Евровизия". Заедно със сръбската легенда, тя засне официално видео към римейка на баладата от "Евровизия 2004", превръщайки го в балкански проект. Клипът беше официално представен вчера.

Участието на България в "Евровизия 2026"

Българска национална телевизия осигурява участието на страната в престижния конкурс "Евровизия", който тази година отбелязва своето 70-о издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.

Победител в националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026" стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента "Bangaranga". Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос.

